25. Karadeniz Tiyatro Festivali Sona Erdi

Trabzon'da düzenlenen 25'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Moldova ekibinin Teatrul Fara Nume Topluluğunun "Gerisi Sessizlik" oyunu ve Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterileriyle sona erdi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin son gününde Moldova ekibi, "Gerisi Sessizlik" isimli oyununu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mihai Tarna'nın yazıp yönettiği ve sahnenin mezarlık alanı olarak tasvir edildiği oyunda, dünyaya duyulan hayret, kabulleniş ve yalnızlık pandomim şekilde anlatılıyor.

Tiyatro oyununun ardından, Avni Aker Millet Bahçesi'nde sahnelenen Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Bir Anadolu Masalı" gösterisi ile festival tamamlandı.

Gösteri sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova'dan gelen ekipler, 23 oyun ve 42 temsil verdi.