26. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

26. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

26. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Safranbolu'da düzenlenen festivalde belgesel film ödülleri verildi, vurgular kültürel miras üzerinde.

11.05.2025 00:24
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Safranbolu'yu sinema şehri yapan yönetmen Suha Arın ve Türker İnanoğlu'nu saygı ve rahmetle anan Güven, "Sineması güçlü olmayan bir ülke, güçlü bir ülke değildir. Çok büyük değişiklikler yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir tarihte sinemanın tüm unsurlarını daha büyük destekleyecek. Daha fazla filmi destekleyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak hakikatin peşinde koşan belgeselcilerin sonuna kadar yanında olacağız." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse de festivalin Safranbolu'nun tarihi ve kültürel değerlerinin korunması açısından önemli bir misyon taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda geçmişi geleceğe taşıyan bir bellek oluşturma çabasıdır. Katılan her belgesel bu kentin ruhuna, tarihine ve kültürüne bir iz bırakıyor. Safranbolu olarak bu izleri korumak ve çoğaltmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geceye katılan herkese ve Safranbolu Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müz başta olmak üzere festivalde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Where We Used To Sleep" ile yönetmen Matthaus Wörle aldı. Bu kategoride "Mansiyon Ödülü"nü "The Forest" ile yönetmen Maryia Bulavinskaya aldı.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde "En İyi Kısa Metraj Belgesel Film Ödülü"ne "Wind Blow By" ile yönetmen Paula Fuentes ve Guillermo Carrera layık görüldü.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü", "Oya" filmiyle yönetmen Sevinç Baloğlu'na verildi. Bu kategoride "Mansiyon Ödülü"nü "Nazlı Hanım'ın Telaşları" ile yönetmen Cemalettin İrken aldı.

Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne "Kavak Ağacının Gölgesinde" ile yönetmen Kenan Diler layık görüldü. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Domates Biber Depresyon" ile yönetmen Aybüke Avcı aldı.

Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne, "Baletler Köyü" ile yönetmen Fatih Diren aldı. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü", "Buzun Ruhu" ile Kadir Can Arabacı'na verildi.

Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne, "Uzun Kol" ile yönetmen Cemal Karaaslan layık görüldü. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Antakya Miladı" ile Hasan Hüseyin Korkmaz, "Mansiyon Ödülü"nü "Damga" ile Rümeysa İnan ve Merve Dülger aldı.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise yönetmen senarist Nesli Çölgeçen'e takdim edildi.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 26. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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