27. Uluslararası Altın Safran Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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27. Uluslararası Altın Safran Festivali Devam Ediyor

11.06.2026 20:33
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Safranbolu'da düzenlenen festivalde belgesel gösterimleri, sergi ve atölyeler yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Safranbolu Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Belgesel Film Yarışması'nda" finale kalan eserlerin gösterimleri ile söyleşiler yapıldı.

Merkezde, edebiyat öğretmeni Fatma Batur'un "Çini ve Hiçlik" sergisi açıldı, yapımcı-yönetmen Pelin Esmer söyleşi düzenledi ve "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği kapsamında Esmer'in "Kraliçe Lear" filmi seyirciyle buluştu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda da yapımcı-yönetmen Esin Özalp Öztürk'ün "Belgesel Film Yapımında Uluslararası Fonlar" ile görüntü yönetmeni Uğur İçbak'ın "Sinematografi ve Görüntü Yönetmenliği" atölyeleri gerçekleştirildi.

Festival, 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 27. Uluslararası Altın Safran Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali G. Ali G.:
    çok güzel tabi ama safranbolu'nun mimarisi kadar kültür festivalleri de önemli tabii ki bi sürü insan gelip gidiyo orayı ziyaret etmeye yeter zaten bu festivaller daha iyi yollar falan yapılsa bölgeye çok daha iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Gamze Dağ Gamze Dağ:
    festival devam ediyomuş tamam tamam da bu festivale kaç kişi katılıyo bilen var mı 27 sene düzenleniyosa ciddi bi etkinlik demek ama yine de merak ettim ya ziyaretçi sayısını nerden bulabilirim acaba 0 0 Yanıtla
  • Sibel Cıkay Sibel Cıkay:
    safranbolu çok güzel bi yer ama festivalde neler yapıldığı tam anlatılmamış! belgesel filmleri hangileri vardı hiç bahsedilmemiş ha! daha detaylı yazılması gerekirdi böyle olunca merak ettim! 0 0 Yanıtla
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