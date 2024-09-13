3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

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Antalya caddeleri Yörük Göçü'yle şenlendi

3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Yörük Göçü'yle başladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, göç duası ve temsili Yörük Göçü ile başladı. Atlar, develer ve Yörük kültürünü yansıtan kıyafetleri ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirler Antalya caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Turizmin başkenti Antalya, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk kültürünün en önemli simgelerinden biri olan temsili Yörük Göçü ile şenlendi. Develer, atlar ve kangal çoban köpeklerinin de yer aldığı Yörük Göçü'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük dernekleri, Türki Cumhuriyetleri'nden gelen misafirler renkli görüntüler oluşturdu.

Göç duasıyla başladı

3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Milletvekilleri Cavit Arı, Aykut Kaya, ilçe belediye başkanları, Yörük-Türkmen dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Belediyesi ve Çan Belediyesi halk oyunları ekibi kısa bir gösteri yaptı. Daha sonra göç duasının okunmasıyla Yörük göçü yapıldı.

Antalya sokaklarında renkli görüntüler

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Yörük Göçü'nde Başkan Muhittin Böcek, beraberindekilerle birlikte Karaalioğlu Parkı'na kadar yürüdü. Antalya sokakları, Yörük göçüyle renklendi. Yörük kültürünü yansıtan kıyafetleri ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirler Antalya sokaklarında temsili göç yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu ve davul zurna eşliğinde develer ve atlar üzerinde temsili göçlerini yapan Yörükler, büyük ilgi çekti. Antalyalılar da göç güzergahı boyunca alkışlarla destek verdi.

"Gelenek-görenekleri gelecek nesilleri aktaracağız"

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye önünde korteje katılan misafirleri tek tek selamladı. Yörük Göçü'ne katılanlar dernekler ve yabancı misafirler Başkan Muhittin Böcek ve kendilerini karşılayan heyete kısa bir gösteri yaptı. Başkan Muhittin Böcek, "Türkiye'den 59 Yörük-Türkmen derneği, 19 ülkeden gelen heyetlerimizle Yörük Göçü'müzü yaptık. Bize destek olan Yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yörük kardeşlerimizin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için böyle bir festival düzenliyoruz. 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerimizle halkımızla buluşacağız" dedi.