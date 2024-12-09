300 Yıllık Cami ve Tarihi Ağaç Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

300 Yıllık Cami ve Tarihi Ağaç Ziyaretçilerini Bekliyor

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Çaycuma'da çivisiz cami ve bin yaşındaki ağaç, turizm için korunmayı bekliyor.

09.12.2024 18:43
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300 yıllık çivisiz cami ve koruma altındaki ağaç, ziyaretçilerini bekliyor

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu;

"Değerlerimize sahip çıkalım, buralar turistik amaçlı kullanılsın"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 300 yıllık çivisiz camii ile bin yaşında olduğu değerlendirilen ağaç, ziyaretçilerini bekliyor. Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, ağaç ve camiye sahip çıkılması konusunda çağrıda bulundu.

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu ve beraberinde Dernek Başkan Yardımcısı Mert Gökçe ilçeye bağlı olan Şeyhler ile Akçahatipler köylerinde incelemelerde bulundu. Başkan Çiloğlu ve Başkan Yardımcısı Gökçe, ilk olarak Şeyhler Köyü'nde bulunan bin yaşındaki altında bulunan ağacın bulunduğu alanı inceledi.

Ağacın bulunduğu alanda herhangi bir çevre düzenlenmesinin bulunmadığını ve bu alanın düzenlenmesi konusunda çağrıda bulundu. Gerekli yerlere dernek olarak müracaat yapacaklarını hatırlatan Başkan Çiloğlu ve Başkan Yardımcısı Gökçe ağacın bir turistik gezi noktasının olduğunu altını çizdi.

Öte yandan Şeyhler Köyü Muhtarı Muhammet Çolak ise ağaç ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında; "Bu ağacın tam yaşını bilmiyoruz. Benim yaşım 53. Benim büyüklerimde bilmiyor. Ağacın yaşının bin yaş üzerinde olduğunu söylüyorlar. Tarihi bir ağaç, bu ağaç bu topraklarda bir tarihi eser olaraktan düşünüyoruz. Bu ağaç daha önce koruma altına alınmış" dedi.

Köy halkından 68 yaşındaki Melahat Kiren ise "Buranın genellikle bayramı, temizliği ile 6 mahallenin topluluğu buraya gelerek yer sofralarını kurardık, buraya köylü yemek getirirdi. Ayrıca köyümüzün gençleri burada çay ikramlarınıda verirlerdi. Kilimleri yere sererek, yağmur duası yapardık. Her mahalleden gelenler bu alana yemek getirirdi" şeklinde konuştu.

"Dernek olarak ilgili makamlara bildireceğiz"

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Mert Gökçe de ağaç ile ilgili olarak dernek yönetim kurulunca ağacın turizme açılabilmesi konusunda ilgili kurumlara dilekçe ile bildireceklerini ifade etti. Gökçe; "Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhler Köyü'nün Ahmetbayoğlu camisinin avlusundayız. Çınar bir diğeri de Kavlan olarak geçen ağacın yaşının bin üzerinde olduğu söyleniyor. Buranın gerekli makamlar tarafından da tescil yapıldığı bildiriliyor. Bunu dernek olarak ilgili makamlara bildireceğiz. Buranın koruma altına alınması ve korunması için, gerekirse düzenleme yapılması içinde taleplerde bulunmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Yardımcı Mert Gökçe, yine ilçeye bağlı olan ve 300 yıllık geçmişi bulunan çivisiz cami olma özelliği taşıyan Akçahatipler Köyü'nde ki caminin ise turizm anlamında ziyaret edilmesini istedi.

"İstiyoruz ki değerlerimiz yok olmasın"

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da dernek olarak ilçenin kültürel değerlerini tanıtmaya devam ettiklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Özellikle bu bölgemiz turizm açısından gelişmeye çok müsait. Sadece ve sadece tanıtıma ihtiyacı var. Bizde dernek olarak bölgemizin turizme açılabilecek olan yerleri tanıtmak istiyoruz. Şeyhler Köyü'nde bin yaş üzerinde olan çınar ağacındaydık. O ağaç ile ilgili yöre halkından bilgiler aldık. Şimdi de Akçahatipler Köyü'nde yaklaşık 250-300 yıl önce yapılmış çivisiz ahşap cami var. Bu ahşap camiye geldik ve incelemeler yaptık. Muhtarımız ve köy halkımız bizlere yardımcı oldu. Akçahatipler Köyü Camili Köy Mahallesi tepeye hakim bir bölgede kurulmuştur. Köylerimizin her yerinde cami var ama o dönemlerde merkezi yerlerde tek cami olurdu. Bu cami de bu amaçla yapılmış. Çevre köylerdeki bütün insanlar buraya gelir vakit ve Cuma namazlarını burada kılarlardı. Biz istiyoruz ki bu değerlerimiz yok olmasın, bu değerlerimizi yeni genç kuşaklara aktaralım. Bu kuşaklarda buralara gelsinler, ziyaret etsinler. Bu tür yerlere halkımızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu camimiz ziyaretçilerini beklemektedir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 300 Yıllık Cami ve Tarihi Ağaç Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

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