32. Ankara Film Festivali'nin açılış töreninde "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

32. Ankara Film Festivali'nin açılış töreninde "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu

ANKARA - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivalinin açılış töreninde festivalin "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 32. Ankara Film Festivalinin açılış töreninde festivalin "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu. 32. Ankara Film Festivalinin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Ödül töreni öncesi kendisine plaket verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İyi akşamlar diliyorum. 2019 yılında göreve başladıktan sonra 3 yıldır festivale destek olmaya çalışıyoruz. Ankara halkına şu mesajı vermeye çalışıyorum. Artık sanata saygı duyan bir yönetim var. Sanat faaliyetlerini Ankara'nın her yanında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

32. Ankara Film Festivali "Kitle İletişim Ödülüne" ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde layık görüldü. Eşi Belma Canciğer tarafından ödülü takdim edilen Gani Müjde, "Öncelikle yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başta eşim olmak üzere. Eşim her zaman yanımda oldu. Bana mizahı tanıtan, birlikte kısa da olsa aynı dergide çalışma fırsatı veren Aziz Nesin'e de, sinemada Ertem Eğilmez, sinema okulundaki hocalarım Metin Erksan, Lütfü Akat ve adını sayamadığım tüm hocalarıma sizlerin önünde teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Sinema oyuncusu Perihan Savaş Festivalin "Aziz Nesin Emek Ödülüne" layık görüldü. Ödülünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan alan Savaş, " Herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu gece benim için çok değerli. Eğer tiyatroyu da sayarsak 60 yıldır bu işin içerisindeyim. Şuan da 65 yaşındayım. Özellikle Aziz Nesin ödülü olunca benim için apayrı bir yeri var. Ben Ankara Film Festivalinde, 1992 yılında jüriydim. Ankara Film Festivali o günden beri gelişerek ve büyüyerek çok güzel bir yere geldi. Böyle bir ödülü Mansur Yavaş'tan almak ayrıca bir onur. Mansur Bey'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin film gösterimleri Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda olacak. Festivalde film gösterimleri Covid-19 için gerekli tüm önlemler alınarak gerçekleşecek.