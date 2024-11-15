35. Ankara Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

35. Ankara Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Film Festivali'nde belgesel, kısa ve uzun film alanlarında ödüller verildi.

15.11.2024 23:16
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Bu yıl 35'incisi düzenlenen Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalin kapanış töreni Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Kapanış programında belgesel, kısa ve uzun film dallarında ödüle layık görülenler açıklandı, ödülleri verildi.

"Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, "VEKAM Özel Ödülü"ne layık bulundu. "Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü", "Zamanın Kıyısında Sınav"; "En İyi Belgesel Ödülü" ise "Sürgün Asla Bitmez" adlı yapımların oldu.

"Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü"ne, "Görüşürüz Kaplumbağa" ve "Günaydın Anne" filmleri layık görüldü. "En İyi Kısa Film Ödülü"nü ise "Mori" adlı film aldı.

"Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD En İyi Film Ödülü" için "Büyük Kuşatma" filmi seçildi.

Matteo Cocco'nun "Gecenin Kıyısı" filmiyle "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü aldığı gecede, Eyyüp Zana Ekinci "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle "En İyi Kurgu", Ahmet Kenan Bilgiç "Hakkı" filmiyle "En İyi Özgün Müzik", Natali Yeres de "Büyük Kuşatma" filmiyle "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünün sahibi oldu.

"Ölü Mevsim"deki rolüyle Serkan Ercan, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", aynı filmdeki rolüyle Ece Yaşar da "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" seçildi.

"En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Büyük Kuşatma"daki performansıyla Alp Öyken alırken, Serpil Gül de "Döngü" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

"Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü", "Döngü" filmiyle Erkan Tahhuşoğlu'na, "En İyi Yönetmen" ödülü ise "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle Murat Fıratoğlu'na verildi.

"Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü", "Ölü Mevsim" filmiyle Doğuş Algün'ün oldu.

35. Ankara Film Festivali'nde "İnci Demirkol En İyi Film Ödülü"ne "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 35. Ankara Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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