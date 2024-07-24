37. Uluslararası İzmir Festivali Fazıl Say Konseriyle Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

37. Uluslararası İzmir Festivali Fazıl Say Konseriyle Kapanıyor

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) konseriyle sona erecek. Kapanış konseri, Bergama Asklepion'un tarihi atmosferinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

24.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, kapanışını Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) konseriyle yapacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da başlayan festivalde son etkinlik, Bergama Asklepion'un tarihi atmosferi içinde 26 Temmuz Cuma akşamı yapılacak.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu seslendireceği konserin ikinci yarısında Şef Nil Venditti yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Edward Elgar'ın "Enigma Varyasyonları"nı çalacak.

Kapanış konseri, festival izleyicilerine teşekkür mahiyetinde ücretsiz yapılacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden saat 18.00'de sınırlı sayıda otobüs kaldıracak.

37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran'da piyanist Gülsin Onay'ın Franz Liszt Oda Orkestrası ile birlikte sahne aldığı konserle başlamış, aralarında dünyaca ünlü sanatçıların da sahne aldığı çok sayıda etkinlik düzenlenmişti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun, Fazıl Say, Bergama, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 37. Uluslararası İzmir Festivali Fazıl Say Konseriyle Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: 37. Uluslararası İzmir Festivali Fazıl Say Konseriyle Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement