37. Uluslararası İzmir Festivali Fazıl Say Konseriyle Kapanıyor

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İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, kapanışını Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) konseriyle yapacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da başlayan festivalde son etkinlik, Bergama Asklepion'un tarihi atmosferi içinde 26 Temmuz Cuma akşamı yapılacak.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu seslendireceği konserin ikinci yarısında Şef Nil Venditti yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Edward Elgar'ın "Enigma Varyasyonları"nı çalacak.

Kapanış konseri, festival izleyicilerine teşekkür mahiyetinde ücretsiz yapılacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser günü Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden saat 18.00'de sınırlı sayıda otobüs kaldıracak.

37. Uluslararası İzmir Festivali, 7 Haziran'da piyanist Gülsin Onay'ın Franz Liszt Oda Orkestrası ile birlikte sahne aldığı konserle başlamış, aralarında dünyaca ünlü sanatçıların da sahne aldığı çok sayıda etkinlik düzenlenmişti.