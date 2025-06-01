4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Funda Arar Coşkusu Yağmura Rağmen Sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Funda Arar Coşkusu Yağmura Rağmen Sürüyor

01.06.2025 15:52
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Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, sağanak yağışa rağmen katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Festivalde Funda Arar’ın konseriyle coşku doruğa ulaştı. Festival kapsamında atlı cirit oyunları ve Yörük İstişare Toyu gibi etkinlikler düzenlendi.

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Funda Arar coşkusu

Yağmura rağmen Yörük Türkmen Festivali'ne yoğun ilgi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, sağanak yağışa rağmen ikinci gününde de büyük bir coşku içinde sürdü. Atlı cirit oyunları Yörük Türkmen Festivali'nde büyük bir ilgi görürken, ünlü sanatçı Funda Arar Antalyalılara unutulmaz bir konser yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali tüm hızıyla sürüyor. Antalyalılar, sağanak yağışa aldırış etmeden Yörük Türkmen Festivaline yoğun ilgi gösteriyor. Yağmura rağmen ara vermeden devam eden programları takip eden ziyaretçiler, Uşak Efebey ve Susuz Ören Atlı Cirit Spor Kulübü Cirit Oyunlarını nefes nefese takip etti. Vatandaşlar, atlı cirit oyunlarına büyük bir keyifle izledi. Alanında yörükler oyun havalarıyla hem oynadı hem de keyifli vakit geçirdi.

İstişare toyu gerçekleştirildi

4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinin ikinci gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Başkanlığı koordinasyonunda Yörük İstişare Toyu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Yörük- Türkmen beyleri, dernek başkanları ve STK temsilcileri yer aldı. Toyda, Türkmen beylerinin festivale ilişkin talep ve görüşleri dinlendi. Daire Başkanı İsmail Oskay, Yörük Türkmen Festivali'nin her geçen yıl giderek büyüdüğünü, Yörük-Türkmen derneklerinin destekleriyle giderek daha kapsayıcı olacağını belirterek, "Yörük Festivalimizi her yıl daha ileri nasıl taşırız diye birlikte istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimiz her yıl büyüyerek ilerliyor' dedi. Yörük istişare toyunun ardından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. Yörük Türkmen Festivali organizasyonun yörükler için bir bayram haline geldiğini belirten Yörük - Türkmen Beyleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e festival için teşekkür etti.

Funda Arar coşkusu

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali kapsamında ünlü sanatçı Funda Arar, Antalyalılarla buluştu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Funda Arar'ın birbirinden güzel şarkılarıyla coştu. Funda Arar'ın şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, unutulmaz bir konser yaşadı. Festival anısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek ve Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen, ünlü sanatçı Funda Arar'a Döşemealtı halısı ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Funda Arar Coşkusu Yağmura Rağmen Sürüyor - Son Dakika

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