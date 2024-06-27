41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Yalvaç Ural Onur Yazarı Seçildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Yalvaç Ural Onur Yazarı Seçildi

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, çocuk ve gençlik yazarı Yalvaç Ural'ı Onur Yazarı olarak seçti. Fuar, 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri ve ünlü yazarlar okurlarla buluşacak. Fuarın ana teması 'Çocukluk Şenliktir' olarak belirlendi ve çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlikler düzenlenecek. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, 10 Kasım'da sona erecek.

27.06.2024 16:19
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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın "Onur Yazarı" olarak çocuk ve gençlik yazarı Yalvaç Ural seçildi.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 2- 10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek.

Fuar kapsamında yurt içi ve yurt dışından yayınevleri ve ünlü yazarlar okurlarla buluşacak.

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararına göre, çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural ise fuarın "Onur Yazarı" olacak. Fuar, Ural'ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanacak.

-Fuarın ana teması, "Çocukluk Şenliktir" olarak belirlendi

Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkan tanıyacak faaliyetler yer alacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 10 Kasım saat 19.00'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Yalvaç Ural Onur Yazarı Seçildi - Son Dakika

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