47 Yıldır Demirci, Eşiyle El Ele Çalışıyor

Rize'de 47 yıllık demirci ustası Ramazan Varelci, babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğine eşinin desteğiyle devam ediyor.

Üç çocuk babası 57 yaşındaki Varelci, Çayeli ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki evinin alt katında bulunan atölyede keser, balta, kazma, çapa ve orak gibi tarım aletleri yapıyor.

Ramazan Varelci, AA muhabirine, babası demirci ustası olduğu için mesleğin her aşamasını küçük yaşta öğrendiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Varelci, "Babamız bu mesleği yaptığı için mecburen kendimizi bu mesleğin içinde bulduk. Öyle de devam ettim. Alışmış olduğum bir meslek, başka işlere de yönelebilirdim ama mesleğimi sevdiğim için devam ettim." dedi.

Varelci, genellikle bölgede kullanılan tarım aletlerini imal ettiğini, sipariş üzerine başka şehirlere de ürün gönderdiğini anlattı.

Ustası da olan babasının vefatının ardından eşi Nezahat Varelci'nin kendisine demir döverken yardım ettiğini dile getiren Varelci, "Kadın erkek el ele vermedikten sonra hayat gerçekten zor ama el ele verilince kolaylığı derhal hissediyorsun. Arabamızı beraber aldık, her şeyi beraber yapıyoruz." diye konuştu.

Varelci, İstanbul'da yaşayan ağabeyi Mehmet Varelci'nin de yazın köye geldiği zaman atölyede kendisine yardım ettiğini sözlerine ekledi.

"Çağıracağı saati biliyorum, ona göre evin işini bitiriyorum"

Nezahat Varelci ise 30 yıllık eşine iş hayatında da destek olmaya çalıştığını söyledi.

Eşinin, kayınbabasının vefatının ardından belirli dönemlerde atölyede yalnız çalıştığını belirten Varelci, işlere el atarak demir dövmeye başladığını anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır evin işlerini yaptıktan sonra atölyede eşine yardımcı olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki Varelci, "Eşim demir dövmek için atölyeden, 'Nezahat' diye beni çağırıyor. Çağıracağı saatini biliyorum, ona göre evin işini bitiriyorum. Çağırdığı zaman hemen camdan bir bakıyorum, koşuyorum." ifadelerini kullandı.

Varelci, eşine yardım etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

"Hayat müşterek, eşimle beraber çalışıyoruz. Çocuklarımızı okuttuk, bugünlere geldik. Onlar da kendini kurtardı. Gücümüz yettiği kadar çalıştık. Allah gücümüzü daha çok artırsın, inşallah devam ederiz bu işimize."