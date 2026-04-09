486. Mesir Macunu Festivali Tanıtıldı
486. Mesir Macunu Festivali Tanıtıldı

09.04.2026 13:57
Manisa'da 21-26 Nisan'da yapılacak festivalde kültürel etkinlikler ve 10 ton mesir macunu saçılacak.

Manisa'da 21-26 Nisan'da düzenlenecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivalin hem Manisa hem de Türkiye için önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Festivalin dünyada sayılı organizasyonlardan biri olduğunu dile getiren Dutlulu, kente yakışan dolu dolu bir festival gerçekleştireceklerini ve mesir geleneğini bir adım daha öteye taşıyacaklarını belirtti.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da festivalin özüne uygun, bayram havasında geçeceğini kaydetti.

Yaklaşık 10 ton mesir macunu saçılacak

Doğa ve spor faaliyetleriyle 18 Nisan'da başlayacak festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Spil Dağı'nda kamp, doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliklerinin yanı sıra satranç turnuvası, çeşitli spor müsabakaları, kamp ve karavan etkinlikleri de programda yer alacak.

Festival boyunca Duman, Kibariye, Simge ve Zeynep Bastık gibi sanatçıların sahne alacağı konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, İtalya, Ukrayna, Sırbistan, Kazakistan, Polonya, Litvanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin temsilcileri kendi kültürel lezzet miraslarını Manisa'da sergileyecek. Festival kapsamında yemek yarışmaları, şef söyleşileri ve dünya mutfaklarından örneklerin sunulacağı etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin en önemli etkinliği olan mesir saçım töreninin yapılacağı 26 Nisan'da ise Sultan Camisi'nden yaklaşık 10 ton mesir macunu saçılacak.

Kaynak: AA

Mesir Macunu Festivali, Kültür Sanat, Gastronomi, Festival, Manisa, Son Dakika

