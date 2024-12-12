5. Balıkesir Arkeolojik Buluşmaları Ayvalık'ta Başladı

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5. Balıkesir Arkeolojik Buluşmaları Ayvalık'ta start aldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı.

Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Balıkesir'in yüksek kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak için "Mythos'tan Logos'a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi'nin Üç Yakası" konusuyla düzenlenen sempozyum Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki Ayvalık Belediyesi'ne ait Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan sempozyum hakkında bilgilendirmelerde bulunan Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Özkan, Ayvalık'ta düzenlenen arkeoloji buluşmalarının beşincisinin organize edildiğini söyledi.

Sempozyum açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir'de Arkeolojik Buluşmalar sempozyumlarının beşincisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Balıkesir ilçeleri ve Ayvalık'ı da içine alan Körfez Bölgesi'nin çok yoğun ve nitelikli arkeolojik alanları kapsayan önemli bir coğrafya olduğuna işaret eden Başkan Ergin, "Son yıllarda Bandırma, Altınoluk, Erdek, Burhaniye ve Ören gibi Balıkesir'in birçok yerleşiminde kazı ve yüzey araştırmaları çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması, yeni ören yerlerinin tespit edilmesi ve kazı süreçlerinin başlatılması, bu kazı sonuçlarının, tıpkı bugün bizleri bir araya getiren Balıkesir Arkeoloji Buluşmalarında olduğu gibi, bizlerle paylaşılması bölge tarihimizi aydınlatılması açısından son derece önemlidir. Ayvalık 2017 yılından beri Endüstriyel Peyzaj Başlığı ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Ayvalık'ın bu listede yer alması Balıkesir ilinde tek ve ilk dünya mirası adayı varlığın olduğu anlamına da geliyor. Böyle bir misyonu taşıdığımız için de çok mutluyuz, heyecanlıyız" diye konuştu.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, Balıkesir'deki antik kentlerin yeniden gün yüzüne kavuşturulması ve bu tarihi kentlerin dünyaya tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Düzenledikleri sempozyumunun arkeolojik kazıların ardından ortaya çıkacak olan tarihi eserlerin Balıkesir'in tarih boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olduğunu gözler önüne sereceğini savunan Ahmet Akın, bunun yanı sıra tarihi değerlerin geleceğe aktarılmasına da katkı verebilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ayvalık başta olmak üzere il genelindeki tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkararak Balıkesir'i turizm ve cazibe merkezi olabilmesi için çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Akın, bu organizasyonun hayata geçirilmesinde destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Balıkesir ve ilçelerdeki kent konseyleri, bilim adamları ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın üstlendiği, İstanbul Üniversitesi Em. Öğretim Görevlisi Mehmet Özdoğan'ın, "Geçmişi Geleceğe aktarmak- Arkeolojinin Temelleri ve Politikaları" ile Arkeoloji ve Sanat Yayınları İmtiyaz Sahibi- Yazar Nezih Başgelen'in "Atatürk Döneminde Eski Eserler, Müzeler ve Arkeoloji" başlıklarıyla bir açık oturum gerçekleşmesinin ardından Arpanatolia müzik grubunun verdiği mini konserin ardından sempozyumun etabı sona erdi.

14 Aralık'a kadar sürecek olan sempozyumda önemi bilim adamlarının Balıkesir'in Arkeolojisi ve sanat tarihi ile ilgili katılımcılara bilgiler vereceği öğrenildi.

Sempozyumun ilk günündeki programda; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,Balıkesir, Edremit, Ayvalık Kent Konseyleri yöneticileri, akademisyenleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.