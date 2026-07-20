Kadim vakıf geleneği tarihi Kervansarayda yaşatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdat mirasını ve kadim vakıf kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Bayezid Han'ın asırlar önce kaleme aldırdığı vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda, Kayseri'nin tarihi dokusuyla büyüleyen İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda 75 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Program; yemek ikramı, çeşitli hediyelerin takdimi ve çocuklara yönelik geleneksel ile modern sahne gösterileriyle tam bir şenlik havasında kutlandı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere, çok sayıda davetli, vakıf gönüllüsü ve vatandaş katılım sağladı.

530 yıllık hayır şartı birebir yerine getirildi

Sultan II. Bayezid Han'ın 1505 yılında Amasya'da kaleme alınan tarihi vakfiyesinde yer alan ve asırlardır titizlikle korunan o muazzam hayır şartı, bugün İncesu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nın asırlık duvarları arasında yeniden yankılandı.

Vakfiyede tam olarak şu tarihi ve hukuki hüküm yer alıyor

"Sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar sünnet edile. Sünnet edilen çocuğa münasip güzel elbise verile" hükmünün yer aldığı vakfiye ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu şanlı vasiyete ve hukuki şarta sadık kalarak, sünnet olan her bir çocuğun baştan aşağı tüm kıyafetlerini ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak asırlık köprüyü günümüze taşıdı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, vakıf medeniyetinin yaşayan bir dayanışma ruhu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün burada, hem evlatlarımızın ve ailelerimizin bu mutlu gününü paylaşıyoruz hem de köklü tarihimizin en güzel şahitlerinden biri olan bu muazzam İncesu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda beş asırdan fazla bir süre önce temelleri atılan şefkat medeniyetinin canlı şahitliğini yapıyoruz. Sultan II. Bayezid Han'ın vakfiyesinde açıkça emrettiği 'Sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar sünnet edile, onlara güzel elbiseler verile' şartını, bugün Kayseri Bölge Müdürlüğü olarak 75 evladımız için yerine getirmenin derin huzuru ve gururu içerisindeyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizler, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutsal emanetleri, aslına uygun mekanlarda ve hayır şartlarını harfiyen yerine getirerek yaşatmayı en asli vazifemiz kabul ediyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tek tebessüm, bizim için asırlık duaların tecellisidir. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimize, Büyükşehir Belediyemize, kamu kurumu temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine ve katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyor; sünnet olan yavrularımıza sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

Kervansarayda eğlence dolu anlar

Yemek ikramının ardından kervansarayın tarihi avlusunda kurulan sahnede çocuklar için unutulmaz etkinlikler gerçekleştirildi. Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi ile geçmişe yolculuk yapan minikler, etkileyici gösteriler ve renkli anlara sahne olan baloncuk gösterisiyle doyasıya eğlendi. Şölen, çocuklara takdim edilen özel hediyeler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - KAYSERİ