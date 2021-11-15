6 asır önce elle yazıldı, gören hayran kalıyor - Son Dakika

6 asır önce elle yazıldı, gören hayran kalıyor

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 15. yüzyıla ait el yazması Kur'an-ı Kerim, yazım şekli ve diğer özellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

SİVAS - Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 15. yüzyıla ait el yazması Kur'an-ı Kerim, yazım şekli ve diğer özellikleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bir vatandaş tarafından bağışlanan Kur'an-ı Kerim, hattat Meliki El Eşberi tarafından 1473 yılında kaleme alındı. El yapımı kağıtların kullanıldığı Kur'an-ı Kerim'de harfler normalin aksine nesih hat yerine muhakkak hat ile işlendi. Kur'an-ı Kerim'in aslını sadece araştırmacılar görebiliyor. Vatandaşlar ise gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'in dijital kopyalarına ulaşabiliyor.

Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Dahiye Karagülle, Kur'an-ı Kerim'i görmek isteyen vatandaşlar dijital kopyalarına ulaşabileceklerini belirtip, "Kütüphanemizin en güzide eserlerinden biriside 15. yüz yıla ait 1473 tarihli el yazması Kur'an-ı Kerim'imiz. Gerçekten görenleri hayran bırakacak derecede güzel yazılmış. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği ilk sayfada kufi yazıyla başlıklar atılmıştır. Normalde nesih hat ile yazılan Kur'an-ı Kerim burada muhakkak hat ile yazıldığını görmekteyiz. Sure başlarında, ayet, kelime, harf sayısı ile ilgi bilgiler yer alırken Resmi Osmani ve Ali Mukaar imlaları birlikte kullanılmıştır. Kıraat ile ilgili bilgilerde yan taraflarında yer aldığını görürüz. Hattatı Meliki El Eşberi'dir. 329 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim bir vatandaşımız tarafından bağış yoluyla gelmiştir. Birçok eserimiz gibi nadide bir eser olan Kur'an-ı Kerim'imizi gelip burayı müze olarak ziyaret ettiklerinde herkese göstermemiz mümkün değil. Araştırmacılarımız görebiliyorlar, diğer vatandaşlarımızda görmek istedikleri zaman gereken prosedürleri yerine getirdikleri müddetçe dijital kopyalarını veriyoruz. Eserlerimiz yaşlı, bunların elde çok fazla tahrip olmaması gerekiyor. Bundan dolayı kurum başkanlığı olarak özen gösteriyoruz" dedi.