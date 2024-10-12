61. Altın Portakal'da 'Fidan' Filmi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

61. Altın Portakal'da 'Fidan' Filmi

61. Altın Portakal\'da \'Fidan\' Filmi

'Fidan' filmi dünya prömiyerini Altın Portakal Festivali'nde yaptı, Göksel Kortay ödül aldı.

12.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Fidan" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan, yönetmenliğini Ayçıl Yeltan'ın üstlendiği "Fidan" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımındaki Fidan'ın hikayesini konu edinen filmde, Leyla Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil rol aldı.

Eserin gösterimine yönetmen Yeltan, oyuncular ve film ekibi de katıldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Göksel Kortay'a 60. yıl ödülü

Gösterimin ardından BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği tarafından usta oyuncu Göksel Kortay'a sanat hayatındaki 60. yıl dolayısıyla ödül verildi.

Kortay'a ödülünü Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz ve BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek takdim etti.

Göksel Kortay, buradaki konuşmasında, 60 yılın bir ömür, bir yaşam süreci olduğunu dile getirdi.

Festivalin de 61'inci yılı olduğuna dikkati çeken Kortay, "Tam da bu günlerde 60 yılım bitti, 61'e girdim. Ne tesadüf ki Altın Portakal ile yaşıtmışız. 60 yıllık bu yolculukta oyunculuk, yönetmenlik, sunuculuk, çevirmenlik, dublaj ve daha birçok şey var. Ben bu ödülü öncelikle yönetmenimiz Ayçıl Yeltan özelinde hayallerine hiçbir zaman dur demeyen, sürekli o hedefe doğru koşan, tek başına, dimdik olan ve başarabilen tüm kadınlarımız adına almak istiyorum. Bu, 60 emek yılımın en özel ödülü." diye konuştu.

"Kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz"

Törenin ardından yönetmen Yeltan, oyuncular ve film ekibinin katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Seyircilerin sorularını yanıtlayan Yeltan, filmin kız çocuklarının eğitimine dikkati çektiğini anlattı.

Aynı zamanda çeşitli hikayeleri de barındırdığını aktaran Yeltan, "Anne kaybının acısı, bunun aile üzerindeki trajedisi, bir baba ve kızın bu trajedi yüzünden uzaklaşması ve yakınlaşması, Anadolu kadınlarının 3 kuşakta birbirine desteği gibi birçok ögeyi barındıran bir konusu var filmin. Ama sonunda kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz aslında." ifadelerini kullandı.

Yeltan, "Fidan" karakterinin sessizliğiyle içsel haykırışlarını ortaya koyduğunu, bunu bilinçli olarak tercih ettiğini kaydetti.

Leyla Smyrna Cabas ise filmin ilk deneyimi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir deneyim oldu. Bu filmden sonra bu mesleği yapmak isteyebileceğimi fark ettim. Çekimde tüm oyunculardan çok şey öğrendim." dedi.

Göksel Kortay da filmi ilk kez izlediklerini ve bu nedenle çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Senaryoyu okurken diyalog olmamasının dikkatini çektiğini anlatan Kortay, bu nedenle farklı bir yönü olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Göksel Kortay, Kültür Sanat, Yönetmen, Festival, antalya, Sinema, Kültür, Eğitim, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 61. Altın Portakal'da 'Fidan' Filmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran’ı vururuz ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 01:08:50. #1.13#
SON DAKİKA: 61. Altın Portakal'da 'Fidan' Filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.