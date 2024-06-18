7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti

Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 1939 yılındaki Erzincan depreminde duran denge taşı tamamlanan restorasyonun ardından 85 yıl sonra yeniden hareket etti. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, taş bezemeleri, 3 boyutlu geometrik stilleri, mimari özellikleri ve manevi havasıyla 'şaheser' olarak nitelendiriliyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının statik durumu sağlamlaştırılınca denge sütunu yeniden hareket etmeye başladı.

18.06.2024 13:10
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7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti

SİVAS - Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 1939 yılındaki Erzincan depreminde duran denge taşı tamamlanan restorasyonun ardından 85 yıl sonra yeniden hareket etti.

Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayında ibadete açılmıştı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünyada benzeri bulunmuyor. 1985 yılında UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşıyan eser, 800 yıldır heybetini korurken üzerinde işli birbirinden farklı 10 bin motifle kendine hayran bırakıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, taş bezemeleri, 3 boyutlu geometrik stilleri, mimari özellikleri ve manevi havasıyla "şaheser" olarak nitelendiriliyor.

"Denge sütunu 85 yıl sonra hareket etti"

Eşi benzeri bulunmayan eserde yer alan 'Denge sütunu' 1939 yılında Erzincan depremiyle birlikte özelliğini yitirmişti. 7 asır boyunca hareket ederek yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren, 'Denge Sütunu' 85 yıldır hareket etmedi. 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının statik durumu sağlamlaştırılınca sütün yeniden hareket etmeye başladı.

"Cumhurbaşkanı yakından takip etti"

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, sözlerine, "Anladım sanat Allah'ı aramaktır. marifet bu gerisi yalnızca bir çelik çomaktır" ifadesiyle başlayarak, "Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alındı. Biz kıymetini geç anladık. Allah koruduğunu koruyor, bu eseri de korudu, günümüze kadar ulaştı. Eserde eşi benzeri bulunmayan ayrıntıların yanında bide denge taşı bulunuyor. Bulunduğu yerde elle müdahale ile dönen bu taş deprem gibi etkilerle sıkışıp dönmediğinde, artık binanın eğiminin bozulduğunu anlıyorduk. Restorasyon çalışmasından öncede bu taş sıkışmıştı. Bugün nasip oldu restorasyonun ardından yeniden taşımızın da dönmesini sağladık. Yeniden turizm ve ibadete açılması bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve ilgileri ile yönetilen bir çalışmaydı. Hamt olsun bugünleri gördük. " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti - Son Dakika

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