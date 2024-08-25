742 Yıllık Gelenek Karacasu\'da Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Kültür Sanat

Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turistin akın ettiği bölge sele teslim oldu

742 yıllık gelenek yoğun katılımla gerçekleşti

Karacasu'da binlerce vatandaş 8 asırlık keşkek hayrında buluştu

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 742.'si düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı'nda binlerce vatandaş bir araya geldi. Dualı keşkekten yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 8 asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediyor. 23, 24 ve 25 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılan 35. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 742.'si düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı'nda onlarca kazan keşkek uzaktan ve yakından gelen binlerce vatandaşa ikram edildi.

741 yıldır süregelen gelenekte uzun kuyruklar oluştu

Ünü sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılım her geçen gün artarken, vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu yaylalarda vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdiler. 7'den 70'e her yaştan katılımın olduğu etkinlikte hayır için yaklaşık 50 kazan keşkek dağıtıldı. Dualı keşkekten alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, bu yıl 742.'si gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek Hayrı yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerine kadar keşkek alma kuyruğunun azalmadan devam ettiği etkinliğe 20 bine yakın vatandaş katıldı.

Bu gelenek 742 yıldır sürdürülüyor

Kara fırınlarda pişirilen köy ekmeği ve buz gibi turşu ile birlikte sunulan, imece usulü pişirilen ve binlerce misafire ikram edilen damak çatlatan lezzet, coğrafi işaretli Karacasu Keşkeği 742 yıldır kazanlarda kaynamaya devam ediyor. Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Kaya; "Bu yıl yaklaşık bin 200 kilo erkeç eti ve bin 200 kilo buğdaydan yapılan keşkeğimizin yanında 10 bin adet kara fırın buğday ekmeği ve sirkeli biber turşusu ile konuklarımıza ikram ettik. 742 yıl öncesine sahip geleneğimizi gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İmece usulü yaptığımız hayrımızın Allah katında kabul olmasını diliyoruz" dedi.

"Kültürümüzü tanıtıyor geleneklerimizi yaşatıyoruz"

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 35. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 742.'si düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı'nın ilçenin tanıtımında büyük önem taşıdığını ifade ederek "Bu yıl 742 yıldır süregelen geleneğimiz Dedebağ Keşkek Hayrımızı bir kez daha Karacasu Cuma Mahallesi Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde hayırseverlerimizin destekleri ile imece usulü gerçekleştiriyoruz. 20 binin üzerinde misafir ağırlıyoruz. Emeği geçen, destek veren ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu gelenek 742 yıldır sürdürülüyor

8 asırlık lezzet keşkekten tatmak üzere ülke genelinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda davetli geldi. Etkinliğe katılanlar imece usulü yardımlarla yapılan keşkekten Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde tattı.