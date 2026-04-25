8. Kayseri Kitap Fuarı'na son iki günde yoğun ilgi - Son Dakika
8. Kayseri Kitap Fuarı'na son iki günde yoğun ilgi

8. Kayseri Kitap Fuarı\'na son iki günde yoğun ilgi
25.04.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Kayseri Kitap Fuarı, kapanışa yaklaşırken son iki gününde kitapseverlerin akınına uğruyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Kayseri Kitap Fuarı, kapanışa yaklaşırken son iki gününde kitapseverlerin akınına uğruyor. Yüzlerce yayınevi ve yazarın yer aldığı fuar, dolup taşan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'Okuyan ve Okutan Şehir' vizyonuyla hayata geçirdiği 8. Kayseri Kitap Fuarı, kapılarını açtığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, özellikle son iki gününde kitapseverlerin akınına uğrayarak büyük bir coşkuya sahne oluyor.

Toplam 518 yayınevi, yaklaşık 500 yazar ve 3 milyonu aşkın kitabın yer aldığı fuar, ziyaretçilere kapsamlı bir kültür deneyimi sunuyor. Söyleşiler, imza günleri ve konferanslarla zenginleşen etkinlik programı, her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulan kitapseverler, fuarın atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen fuar, kentin kültürel hayatına önemli katkılar sunarken, geniş katılımıyla dikkat çekiyor.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, kentin kültürel hayatına önemli katkı sunuyor. Her yıl artan katılım oranlarıyla dikkat çeken organizasyon, Türkiye'de örnek gösterilen kitap fuarları arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, fuara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla da önemli bir hizmet sunuyor. Ulaşım A.Ş.'nin 691 numaralı otobüs hattı, fuar süresince Cumhuriyet Meydanı'ndan yarım saat aralıklarla ücretsiz seferler düzenleyerek vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

26 Nisan Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan 8. Kayseri Kitap Fuarı, son günlerinde de yoğun katılımla dikkat çekiyor. Kitapseverler, böylesi kapsamlı bir organizasyonun Kayseri'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 8. Kayseri Kitap Fuarı'na son iki günde yoğun ilgi - Son Dakika

Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Elazığ’da dilencinin ’bebek arabası’ hilesi zabıtaya takıldı Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
14:22
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
SON DAKİKA: 8. Kayseri Kitap Fuarı'na son iki günde yoğun ilgi - Son Dakika
