81 İl\'de Orman Temizliği

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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yarın 81 ilde eş zamanlı yapılacak orman temizliği Aydın'da Çine'de gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Ersara, yaptığı açıklamada, orman yangınlarını önlemek ve geri dönüştürülemeyen atıkları toplayıp doğadan arındırmak için bir araya gelecekleri Çine Kavşit Mahallesindeki ormanlık alandaki etkinliğin saat 11.00'de başlayacağını söyledi.

Ersara, tüm gönüllüleri etkinliğe davet etti.

Gönüllü gençlerden Şevval Nur Çam da Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek ormanlar için el ele etkinliğe doğayı, çevreyi seven herkesi bir arkadaşıyla beklediklerini kaydetti.