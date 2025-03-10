9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri törenine katılan Hüseyin Ferhad, Mehmet Serdar ve Bülent Ayyıldız ödüllerini aldı. Tören, Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

10.03.2025 14:30
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9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerine takdim edildi. 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nü "Türkçe'nin Sol Anahtarı" isimli eseriyle Hüseyin Ferhad, Seçici Kurul Özel Ödülü'nü "Uzun Lafın Kısası" eseriyle Mehmet Serdar, Genç Deneme Yazarı Ödülü'nü "Ölümsüz Olmaya Değmez" eseriyle Bülent Ayyıldız kazandı.

Türk edebiyatında deneme türünün özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla, Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı desteği ile 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri töreni düzenlendi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Vedat Günyol'un hayat hikayesini konu alan bir video gösterimi ile başladı. Daha sonra Deneme Ödülü Seçici Kurul Üyesi Av. Celal Ülgen, Felsefeci-Yazar Erkut Sezgin ve Dil ve Yazın Araştırmacısı Yusuf Çotuksöken, Günyol hakkında konuştu. Ardından; 9. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü, "Ölümsüz Olmaya Değmez" adlı eseriyle Bülent Ayyıldız'a, 9. Vedat Günyol Seçici Kurul Özel Ödülü "Uzun Lafın Kısası" adlı eseriyle Mehmet Serdar'a, 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü" ise "Türkçe'nin Sol Anahtarı" adlı eseriyle Şair-Yazar Hüseyin Ferhad'a verildi. Tören, Sanatçı İkbal Kaynar'ın Günyol'un sevdiği türküleri seslendirmesiyle son buldu.

"Vedat Günyol, bizim çok önemli bir değerimiz"

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkanvekili Olcay Özgön, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz Türkiye'mizin çok değerli kurumları ve paydaşlarımız öncülüğünde Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in de talimatlarıyla bu ödül törenini yapmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz. Bugün Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel sizlerle birlikte olacaktı çok önemli bir programı olduğu için katılamadı. 'Bedenim orada değil ama ruhum oradaki değerli yazarlarımız ve edebiyatçılarımızla' dedi. Ben Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in de size kucak dolusu selamlarımı iletiyorum . Değerli hocamız Vedat Günyol adına söyleyecek aslında bütün şeyleri söylediler. Vedat Günyol, bizim çok önemli bir değerimiz. Kendisi sadece bir edebiyatçı sadece bir çevirmen sadece bir deneme ustası değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin aydınlık yüzü ve aydınlatıcısıdır. Kendisini buradan saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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