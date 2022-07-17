914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Aybastı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen festival kapsamında çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Yörede hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve üreticilere yönelik "en güzel peynir", "en güzel pekmez", "en güzel ceviz helvası", "en güzel buzağı" ve "en güzel koç" yarışması yapıldı. Yarışmacılar hazırladıkları peynirleri jürinin beğenisine sundu.

Koyun kırpma yarışmasına katılan çiftçiler ise en kısa sürede koyun kırpmak için mücadele etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde, Kocaeli Büyükşehir Belediye sporcusu Recep Kara, final müsabakasında rakibi Salih Erinç'i yenerek başpehlivan oldu.

Festivalde güreş ağalığı ihalesini ise 652 bin lirayla en yüksek teklifi veren İlyas Karayel kazandı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, burada yaptığı konuşmada, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, organizasyonda yer alan tüm güreşçilere teşekkür etti.

Geçtan, festivale il içinden ve dışından binlerce kişinin katılım sağladığını, 914'üncüsünü düzenledikleri etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini aktardı.

Festivale Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, bazı ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.