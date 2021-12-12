Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton balık tüketildi - Son Dakika

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğunca düzenlenen festivale, 15 ildeki 40 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetliler katıldı.

Mangalda pişirilen 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi alabilmek için uzun kuyruklar oluştu.

Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

Bolu Trabzonsporlular Topluluğu Başkanı Furkan Kaba, gazetecilere, festivalin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini belirterek, festivale yöresel sanatçıların da katıldığını söyledi.