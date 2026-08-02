Açıkhava’da Emre Altuğ’dan müzik dolu gece - Son Dakika
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Açıkhava’da Emre Altuğ’dan müzik dolu gece

Açıkhava’da Emre Altuğ’dan müzik dolu gece
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat takviminin en önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Bursa Festivali’nde, sevilen sanatçı Emre Altuğ sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat takviminin en önemli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Bursa Festivali'nde, sevilen sanatçı Emre Altuğ sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin altıncı etkinliğinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen sanatçı Emre Altuğ dinleyicilerinin karşısına çıktı. Konser alanını dolduran müzikseverler, Emre Altuğ'un eserlerine gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun ilgi gören konserde, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Çok güzel ve keyifli bir festivalde yer aldığından dolayı mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı Emre Altuğ, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bursa'ya her geldiğimde çok keyifli konserler yaptım. Bursa'nın yemeği, insanı her şeyi güzel. Bursa'yı çok seviyorum" dedi.

Uluslararası Bursa Festivali, 2 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Fatih Erkoç konseriyle devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Açıkhava’da Emre Altuğ’dan müzik dolu gece - Son Dakika

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