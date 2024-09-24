Adana Altın Koza Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Altın Koza Ödülleri Verildi

Adana Altın Koza Ödülleri Verildi

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, etkinlikler sürdü.

24.09.2024 03:48
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Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verildi, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aldı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Öğrenci Kısa Film Yarışması", "Adana Kısa Film Yarışması" ve "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" olmak üzere 6 kategoriden eserlerin ödüllendirileceği 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ve ???????"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Volkan Severcan'ın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, sanatçıların yaptıkları sanatla ayrışan dünyada insanları birleştiren bir güç ortaya koyduklarını söyledi.

Festival afişinde balonlar olduğunu anımsatan Karalar, "Acısı şu ki bu afişe karar verdiğimizde Narin kızımız köyünde her şeyden habersiz bir şekilde mutlu yaşıyordu. O acımasızlık, insanlık dışı vahşet, Narin'imizi balonla oynayacak yaşta dünyadan kopardı. Sinema, tarih boyunca Narin ve arkadaşlarının başına gelenlerini, bütün çıplaklığıyla aktarmaya devam edecek ve dünya kardeşliğine, barışına hizmet etmeye devam edecek. Bir şiddet sarmalından kurtulmak için daha çok sinemaya, sanata sarılmalıyız." dedi.

Karalar, son 5 yılda festival kapsamında yüzlerce yerde film gösterimleri yaptıklarını, bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen yerlerde de sinema gösterimleri olacağını bildirdi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar'ın konuşmasının ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri ile ???????Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerini buldu.

Ödül töreninin ardından Nilüfer konser verdi.

Törene festivaldeki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Altın Koza Ödülleri Verildi - Son Dakika

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