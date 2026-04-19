Adana\'da Camide Çocuklar İçin Şenlik

Adana'da çocuklar ve aileleri için Sabancı Merkez Camisi'nde şenlik düzenlendi.

Camide İl Müftülüğü ve İSAR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde öğle vakti düzenlenen programa katılanlar namaz kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, açılış konuşmasında, Sabancı Merkez Camisi'nin Adana ve ülkenin en nadide eserlerinden olduğunu belirterek, çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışması düzenlendi, sanatçı Celal Karatüre de ilahi seslendirdi.

"Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelenen şenliğe katılan çocuklar, oyun alanlarında eğlendi.

Programda, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da yer aldı.