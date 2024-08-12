Adana'da Hobi Olarak Başladığı Saat Tamirciliği Mesleğe Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Adana'da Hobi Olarak Başladığı Saat Tamirciliği Mesleğe Dönüştü

Adana\'da Hobi Olarak Başladığı Saat Tamirciliği Mesleğe Dönüştü

Adana'da hobi olarak başladığı saat tamirciliğini mesleğe dönüştüren 45 yaşındaki Cumali Özdemir, antikaların da yer aldığı dükkanında işini severek sürdürüyor.

12.08.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hobi olarak başladığı saat tamirciliğini mesleğe dönüştüren 45 yaşındaki Cumali Özdemir, antikaların da yer aldığı dükkanında işini severek sürdürüyor.

Özdemir, özel bir hastanede sağlık teknikeri olarak görev yaparken 10 yıl önce saat tamirciliğine merak sardı.

Bu konuda internetten videolar izleyerek evdeki saatleri tamir etmeye başlayan Özdemir, kendini her geçen gün geliştirdi.

Antika saatler de satın alarak bunların tamirini yapan Özdemir, zamanla bu işi mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Bir süre sağlık memurluğuyla boş zamanlarında saat tamirciliğini bir arada yürüten Özdemir, iş yeri açmaya karar verdi.

Özdemir, 23 yıl sürdürdüğü sağlık teknikerliğinden istifa edip merkez Seyhan ilçesindeki Antika Çarşısı'nda dükkan açtı.

Antika saatlerin de olduğu dükkanında mesleğe dönüştürdüğü hobisini severek sürdürdüren Özdemir, AA muhabirine internetten saat tamiri görüntülerini izleyerek kendini geliştirdiğini söyledi.

Her saatin kendine has özellikleri olduğuna değinen Özdemir, uzun süre uğraştığı, tamirini yaptığı saatlerden çok keyif aldığını ifade etti.

Özellikle antika parçaları tamir etmenin kendisine huzur verdiğini anlatan Özdemir, "Vatandaşlar, dükkanıma 'atadan kalma' diye tabir edilen antikaları getirir. Artık kendileri kullanamadığı için satarlar. Biz onları alırız, bakımlarını yaparız." diye konuştu.

"Herkes kendisinden bir parça buluyor"

Özdemir, iş yerinde saat tamirinin yanı sıra çok sayıda antika saati de sergilediğini söyledi.

İş yerine gelen müşterilerin saatlerce burada vakit geçirdiğini ve onlara antika saatlerin hikayesini anlattığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Burayı görenler, kendilerini zamanda bir yolculuk yapmış gibi hissediyor. Gelip buraya baktığı zaman herkes kendisinden bir parça buluyor. Kimisi, 'nenemle, dedemle geçirdiğim günler aklıma geliyor' diyor. Kimisi rahmetlik anne babasından ve çocukluğundan bahsediyor. Çok değişik bir duygu, yaşamak lazım. Günümüzdeki hiçbir malzemede, elini attığın zaman onda bir yaşanmışlık hissetmiyorsun, tamamen soyut. Kalkıp da eskilerden bir şeyi eline aldığın zaman onun kendi dokusu, hissiyatı ve maneviyatı başka oluyor. Seni alıp başka diyarlara götürüyor resmen. Antika böyle bir şey. Eskiler her zaman ruha iyi geliyor."

Kaynak: AA

adana, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Hobi Olarak Başladığı Saat Tamirciliği Mesleğe Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hobi Olarak Başladığı Saat Tamirciliği Mesleğe Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement