Kültür Sanat

Adana'da karnaval korteji renkli görüntülere sahne oldu

Binlerce kişi korteje akın etti

ADANA - Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortejine binlerce kişi katıldı ve kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan'da başladı. 21 Nisan tarihine kadar sürecek karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle oluşturuldu.

Türkiye'nin tek sokak karnavalı olarak tanımlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın korteji Atatürk Parkı'nda başladı. Çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu kortejde renkli görüntüler oluştu.

Renkli kostümler giyen, yüzlerini rengarenk boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar takan katılımcılar, müzik eşliğinde dans etti. Korteje katılamayan bazı Adanalılar ise balkonlarına çıkıp alkışlayarak karnaval heyecanına ortak oldu.

Yiğit Gözcelioğlu isimli vatandaş karnavalı çok beğendiğini ve kortejin çok güzel olduğunu söyledi.

Ahmet Yiğit ise Mersin'den geldiğini ve kortejin çok renkli geçtiğini belirtti.

Korteje katılanlar Uğur Mumcu Meydanı'na kadar karnavalı izleyenleri selamladı. Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti. Öte yandan renkli kortej havadan da görüntülendi.