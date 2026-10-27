Adana\'da özel gereksinimli 25 çocuk, gastronomi mutfağında kurabiye yaptı

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik "Ay Yıldızlı Lezzetler" etkinliği düzenlendi.

Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040" programı kapsamında Gönüllü Anneler Topluluğu ve Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Yüreğir Gastronomi Mutfağı'nda organize edilen etkinlikte 25 özel gereksinimli çocuk tezgah başına geçti.

Etkinlikte aşçıların rehberliğinde öğrenciler hamurlara şekil vererek ay yıldızlı kurabiyeler hazırladı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, programın ardından gazetecilere, etkinliğin özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımına katkı sunduğunu söyledi.

Anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirten Yavuz, programın ilk projelerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da özel gereksinimli çocukları gastronomiyle buluşturan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çocukların mutfak kültürünü deneyimleyerek kendi ürünlerini hazırladıklarını anlatan Duru, toplumda farkındalık oluşturmak adına özel gereksinimli bireylerin her alanda yer alması gerektiğini belirtti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz ise etkinlik ile özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.