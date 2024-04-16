Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.
Gökhan Tepe'nin Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.
En sevilen parçalarını seslendiren Tepe'ye müzikseverler eşlik etti.
Konserin sonunda Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Gökhan Tepe konseri - Son Dakika
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Dedeoğlu'nun 'İstanbul'dan Anadolu'ya' başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Türkiye'nin zengin kültürel ve doğal manzaralarını gözler önüne seriyor ve 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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