Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Gökhan Tepe konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Gökhan Tepe konseri

Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Gökhan Tepe konseri

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Gökhan Tepe, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konseri çok sayıda kişi izledi ve Tepe'nin en sevilen parçalarına müzikseverler eşlik etti. Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

16.04.2024 22:38
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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Gökhan Tepe konser verdi.

Gökhan Tepe'nin Merkez Parkı'ndaki konserine çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren Tepe'ye müzikseverler eşlik etti.

Konserin sonunda Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Gökhan Tepe konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Gökhan Tepe konseri - Son Dakika
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