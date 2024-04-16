Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda Gökhan Tepe konseri

TİKA, Tacikistan'daki ıslahevinde kalan çocuklara konser verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan ıslahevinde kalan çocuklara dünya klasikleri ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan bir konser verildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın sunduğu konser, TİKA tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendi. Bayramoğulları, etkinlikte Tacik eseri de icra ederek büyük beğeni topladı. Konser, çocuklar arasında unutulmaz bir deneyim olarak değerlendirildi.