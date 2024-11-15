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Adım adım EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti'ne doğru

Palandöken Ekonomik Formu düzenlenecek

ERZURUM - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, hazırlıklar devam ediyor. Etkinlikler Ocak ayında; Palandöken'de yapılacak Kış Oyunları ile start alacak.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, 16 yaş grubunda bir ilk olarak 11 branşta yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları ile programların başlayacağını belirtti. Yapılan çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili yapılan 'EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı'na; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer katıldı.

İşte EİT 2025 Erzurum etkinlik takvimi

Bir yıl boyunca EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti çerçevesinde yapılacak olan etkinlik ve programların dile getirildiği toplantıda; Ocak ayı içinde yapılacak olan Kış Oyunları, Şubat ayı içinde yapılacak olan uluslararası katılımlı AFAD tatbikatı, Mart ayı içinde yapılacak olan Avrupa Snowboard Kupası, 18 Nisan'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu üyeleri, EİT Turizm Bakanları ve davetlerin katılacağı açılış töreni ve Palandöken Ekonomik Formu, Dizi Gala Ödül Töreni, Kariyer Fuarı, Solo Türk Gösterisi, Hatır Ormanı, Yuvarlak Masa Toplantısı, Yaz Oyunları, Uluslarası Bisiklet Turnuvası, Gastronomi Festivali, Erzurumlu gençler için kış oyunları gibi başlıklar ön plana çıktı.

"Kış oyunları geleneksel hale gelecek"

Süreç içinde çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, "4-5 aydır program üzerinde çalışmaktayız. Yoğun planlama aşaması geçirdik ve programların hepsi uluslararası düzeyde olduğu için takvim ve detaylar çok fazla oldu. 2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da yakın zamanda tanıtım ve reklam çalışmalarının başlayacağız. 9 başlıkta Erzurum merkezde programlar netleşti, ayrıca ilçelerde kaymakam ve belediye başkanlarından bu kapsamda yapabilecekleri programları istedik. Erzurum'da ilk programımız 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları olacak. Erzurum'un Palandöken ile kış sporlarıyla, dünyaya iyi tanıtımı olmuştu ve bu anlamda hükümetimiz şehre büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların canlanması, aktivitelerin fazla olması için 11 branşta yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla 6-12 Ocak'ta Kış Oyunları yapacağız."

"Palandöken'de Ekonomik Forum Toplantısı"

Çığlık, "Şubat ayında Ekonomik İş Birliği ülkeleri ve yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla Konaklı Kayak Merkezi'nde uluslararası kapsamda AFAD tatbikatı yapılacak. 1-3 Mart'ta Avrupa Snowboard Kupası düzenlenecek ve bu organizasyon 3 yıl boyunca Erzurum'da yapılacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın teşrifiyle resmi açılışı 18 Nisan'da yapacağız. Kortej yürüyüşleri ve ardından her ülke adına top atışları gerçekleştirilecek, solo Türk gösterileri olacak. Burada yapılacak toplantılarda bizden sonraki turizm başkenti seçilecek yer belli olacak." ifadelerini kullandı.