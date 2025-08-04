ADRA'FEST 2025 Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

ADRA'FEST 2025 Başladı

ADRA\'FEST 2025 Başladı
04.08.2025 01:08
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Balıkesir'de düzenlenen ADRA'FEST 2025, Cihat Aşkın ve Erdem Şimşek konseriyle açıldı.

ADRA'FEST 2025 (Adramytteion Festival Akademisi), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek konseriyle başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, Ören Adramytteion Derneği öncülüğünde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesinin yanı sıra ilçe belediyeleri, ticaret odaları, turizm işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor.

12 Ağustos'a kadar sürecek festival, "Kültürlerarası" temasıyla arkeoloji ve müziği bir araya getirerek 6 bin yıllık Adramytteion Antik Kenti ve körfezini yeniden canlandırıyor.

Festivalin sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Cihat Aşkın üstlenirken, düzenleme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Adramytteion Araştırmaları Heyeti başkanlığını Dr. Hüseyin Murat Özgen, festival direktörlüğünü ise Doç. Dr. Hakan Okay ve Dr. Mesut Çaşka yürütüyor.

Balıkesir ili ve körfezdeki Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran ve Gömeç ilçelerinde 10 gün sürecek festivalde 36 sanatçı sahne alacak ve toplam 11 oda müziği konseri düzenlenecek.

Konserler, başta Adramytteion olmak üzere körfez genelindeki çeşitli tarihi ve kültürel mekanlarda gerçekleştirilecek.

ADRA'FEST 2025, keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek konseriyle başladı.

"Kültür ve sanatın yaşatılmasına inanıyoruz"

Keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın, AA muhabirine, tüm olumsuzluklara rağmen kültür ve sanatın yaşatılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Aşkın, "İnsanlarımızın birlikte olmaları, hem acıya hem de mutluluğa beraberce ulaşabilmeleri için bu festivali düzenliyoruz. Adramytteion Derneğinin bu kültürü gelecek nesillere aktarma çabaları için çok müteşekkiriz. Halkımızla beraber bu tür etkinliklerde daima bir arada olacağız." dedi.

Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise festivalin "Kültürlerarası" temasının yanı sıra arkeolojik ve kültürel mirasa ait başlıklarla da konser temalarının belirlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Erdem Şimşek, Burhaniye, Arkeoloji, Festival, Ören, Son Dakika

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