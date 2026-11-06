ADSO, 13 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü için Aspendos Salonu'nda konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ADSO, 13 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü için Aspendos Salonu'nda konser verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 13 Kasım saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda konser verecek. Oğuzhan Kavruk yönetiminde Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu ile Muammer Sun'un Kurtuluş süiti seslendirilecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla konser verecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 13 Kasım'da saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

Orkestra Şefi ve Müzik Direktörü Oğuzhan Kavruk'un yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Ludwig van Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu ile Muammer Sun'un Kurtuluş filmi için bestelediği müziklerden oluşan süit seslendirilecek.

Programın ilk bölümünde Beethoven'ın Do minör tonundaki 3. Piyano Konçertosu, piyanist Salih Can Gevrek'in solistliğinde müzikseverlerle buluşacak. Konçerto, dramatik ilk bölümün ardından dingin largo ve enerjik rondo bölümleriyle tamamlanacak.

İkinci bölümde, Muammer Sun'un Milli Mücadele yıllarını konu alan Kurtuluş filmi için bestelediği eserler, filmden seçilen sahneler eşliğinde sunulacak.

Konserde ayrıca Seval Köse yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Korosu da orkestraya eşlik edecek.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatMuammer SunBeethovenAspendos10 KasımAntalyaGüncelAKMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:16:12. #7.12#
SON DAKİKA: ADSO, 13 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü için Aspendos Salonu'nda konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android