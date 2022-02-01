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Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi

01.02.2022 12:34
Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Yolun iyilik olsun" kampanyası kapsamında hazırlanan 75 ton un yüklü 3 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Yolun iyilik olsun" kampanyası kapsamında hazırlanan 75 ton un yüklü 3 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Fuar Alanı'nda yardım tırlarının uğurlanması için düzenlenen törende, Türkiye'nin, dünyadaki mazlumlara el uzatmaya devam ettiğini söyledi.

Yardımların müftülük personeli ile hayırseverlerin katkılarıyla temin edildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Gönül coğrafyamıza yardımlarımız hiç bitmedi, bitmeyecek de. Ülke olarak sıkıntıya giren kardeşlerimizle paylaşmayı bilen bir toplumuz. Bunu da burada bir kez daha gösteriyoruz. Afyonkarahisar Valiliği olarak Suriye'de yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında yardım kampanyamız var. Destek olmak isteyenlerden bizimle iletişime geçmelerini istiyorum."

İl Müftüsü Sinan Kazancı da Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesinde dünyanın her yerinde mazlumlara iyilik götürüldüğünü belirtti.

Müftülük personelinin katkıları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen 3 tırda 75 ton un bulunduğunu anlatan Kazancı, "Amacımız kardeşlerimizin sofralarında AŞ olmak. Onların gözlerindeki umut ışığı olmak. Emeği geçen personelimize ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Hayırları kabul olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım malzemesini taşıyan tırlar, dualarla Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Karahisar, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan Suriye'ye 75 ton un gönderildi - Son Dakika
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