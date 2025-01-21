Ağrı'daki Minare Barajın Simgesi Oldu

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Ağrı'daki cami minaresi Yazıcı Barajı'nın simgesi oldu

AĞRI - Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş Köyü, barajda su seviyesinin düşmesi ile birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.

Soğuk kış günlerinin etkisini gösterdiği Ağrı'da, baraj kapaklarının açılması ve yeterince yağışın olmaması sebebi ile Yazıcı Barajı'nda su seviyesi yarı yarıya düştü. Her yıl kış mevsiminde su ile dolu olan baraj, buz kaplı yüzeyi, sular altında kalan cami minaresi ve doğal güzellikler ile fotoğraf tutkunlarına muhteşem kış manzaraları sunarken, bu yıl o görüntüsünden oldukça uzak kaldı. Yıkılmaması ve sunduğu eşsiz manzaranın bozulmaması adına köylülerin etrafını taş duvarlarla ördüğü minarenin kış mevsiminde sunduğu manzara dron ile görüntülendi.

Yaklaşık 35 yıldır ayakta kalan minare, köye gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Köyün görseli açısından minarenin yıkılmasını istemediğini ve köylü ile beraber kendi imkanlarıyla etrafını yaparak minareyi ayakta tutmak istediğini söylen Başçavuş köyü muhtarı Cemil Özbek, "Burada camimiz vardı, gördüğünüz gibi camimiz yıkılmış tek minare kalmış. Oda bizim eski eserimiz baraj suları doldu biz kendi imkanlarımızla etrafına taş, çimentoyla yaptık. Aşağı yukarı 30-35 senedir bu minare yapılmış, fakat fotoğrafçılar, yaz, kış gelip minarenin fotoğrafını çekip tarihi eser olarak götürüyorlar" ifadelerine yer verdi.