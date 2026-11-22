Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda yürütülen araştırmalarda bulunan ahşap parçalarının ABD'de yapılan karbon-14 analizinde MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği açıklandı. Prof. Dr. Cenker Atilla, sonuçların Nuh Tufanı için öne sürülen tarihle örtüştüğünü belirterek İsviçre ve TÜBİTAK'tan gelecek analizleri beklediklerini söyledi.

BEŞ ÜLKEDEN 20 ARAŞTIRMACI ÇALIŞTI

Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların laboratuvar incelemeleri sürüyor. 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda jeofizik, jeoloji ve arkeoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanıldı. Araştırma sırasında bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalar, karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderildi. ABD'deki laboratuvardan gelen ilk sonuçlarda örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği bildirildi.

AHŞABIN YAŞI TUFAN İÇİN ÖNE SÜRÜLEN TARİHLE ÖRTÜŞÜYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla, bu yıl bölgede yürüttükleri proje kapsamında ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulduklarını belirterek, "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK'a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika'daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK'taki ve İsviçre'den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız" dedi.

KANIT DEĞİL UYARISI

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones ise ABD'deki laboratuvardan gelen sonuçların iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu belirterek, tarihlendirmenin Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bunun yapının Nuh'un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını ifade etti.