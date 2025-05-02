Ahlat Külliyesi'nde Öğrenci Yarışması Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahlat Külliyesi'nde Öğrenci Yarışması Etkinliği

Ahlat Külliyesi\'nde Öğrenci Yarışması Etkinliği

Bursa'da düzenlenen mektup yarışmasının kazanan öğrencileri Ahlat Külliyesi'nde ağırlandı.

02.05.2025 13:50
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen " Yıldırım'ın Huzurunda Ben de Varım" adlı yarışmada dereceye giren öğrencileri konuk ediyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Maziden Atiye Ahlat Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Yıldırım'ın Huzurunda Ben de Varım" adlı mektup yazma yarışması düzenlendi.

Bursa'nın 17 ilçesindeki ortaöğretim kurumlarından katılarak dereceye giren 80 kız öğrenci, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanıyor.

Külliyede gerçekleştirilen kampta geziler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gerçekleştirilen etkinliklerde "Tarih ve Medeniyet", "Teknoloji ve Dijital Yaşam Becerileri-TÜBİTAK", "Dostluk ve Arkadaşlık", "Sağlıklı Yaşam", "Şehirlerin Ruhu", "Aile İçi İletişim", "Kültür-Sanat", "Hitabet", "Şiir Etkinlikleri" ve "Liderlik ve Girişimcilik" gibi temalar ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerin tarihi kökleriyle bağ kurmasının önemine değinerek, "Mustafa Kara hocamızın 40 yıldır devam ettirdiği geleneği öğrencilerimizle birlikte bir mektup yarışmasıyla sürdürüyoruz. Nurettin Topçu okumalarıyla zenginleştirdiğimiz bu süreçte, öğrencilerimizin hem düşünsel hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hayata geçirilmesinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED) Başkanı Coşkun Evkuran'ın katkı sağladığı proje kapsamındaki yarışmada dereceye giren 80 erkek öğrenci ve danışman öğretmenler ise 4–10 Mayıs'ta Ahlat'taki kültürel kampa katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Külliyesi'nde Öğrenci Yarışması Etkinliği - Son Dakika

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