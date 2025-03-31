Ahlat Mezalığında Bayram Yoğunluğu

Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında Ramazan Bayramı yoğunluğu

BİTLİS - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve en büyük Türk İslam Mezarlığı unvanına sahip Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve bünyesinde 10 bine yakın mezar bulunduran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçileri ağırlıyor. Üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'dan gelen ziyaretçi Baran Demir, "Ahlat turistik güzel bir yer. Ahlat'ı çok seviyoruz. Bayramın ilk gününü de burada geçirmek istedik. Gelip herkesin görebileceği yerler var. Herkesin imkanı olup gelip baksa çok güzel olur" dedi.

Profesyonel tur rehberi Bilal Kılıç ise, "Getirdiğim misafirlerimle bayramın ilk günü yoğun talep gören Ahlat'ın nadide mekanlarından Selçuklu Mezarlığı'nı görmeye geldik. Çok değerli ve çok mükemmel yapılar var. Herkesin gelip görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.