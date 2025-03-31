Ahlat Mezalığında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ahlat Mezalığında Bayram Yoğunluğu

Geniş Video İzle

Ramazan Bayramı'nda Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'na yoğun ziyaretçi akını yaşanıyor.

31.03.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük tarihi İslam mezarlığında Ramazan Bayramı yoğunluğu

BİTLİS - UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve en büyük Türk İslam Mezarlığı unvanına sahip Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve bünyesinde 10 bine yakın mezar bulunduran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçileri ağırlıyor. Üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'dan gelen ziyaretçi Baran Demir, "Ahlat turistik güzel bir yer. Ahlat'ı çok seviyoruz. Bayramın ilk gününü de burada geçirmek istedik. Gelip herkesin görebileceği yerler var. Herkesin imkanı olup gelip baksa çok güzel olur" dedi.

Profesyonel tur rehberi Bilal Kılıç ise, "Getirdiğim misafirlerimle bayramın ilk günü yoğun talep gören Ahlat'ın nadide mekanlarından Selçuklu Mezarlığı'nı görmeye geldik. Çok değerli ve çok mükemmel yapılar var. Herkesin gelip görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Selçuklu, Türkiye, Kültür, Bitlis, Turizm, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Mezalığında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
19:07 Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
18:56 Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
18:43 Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
18:28 Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 13:04:23. #7.11#
SON DAKİKA: Ahlat Mezalığında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement