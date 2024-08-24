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Ahlat'ta Solo Türk gösterisi nefes kesti

Binlerce kişi Solo Türk gösterisini nefeslerini tutarak izledi

BİTLİS - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti. Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yılı kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki alanda toplanan binlerce kişi gösteri uçuşu yapan Solo Türk gösterisini heyecanla izledi. Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi izleyenleri adeta mest etti. Alanı dolduran binlerce vatandaş hem Solo Türk gösterisini izledi hemde oluşan muhteşem anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.