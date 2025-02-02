Aileler Malabadi Köprüsü'nde Piknik Yaptı

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Tatilin son gününü fırsata çeviren aileler Tarihi Malabadi Köprüsüne akın etti

BATMAN - Batman ve Diyarbakır'da yarıyıl tatilinin son günüde güneşli havayı fırsata çeviren aileler, ailece Tarihi Malabadi Köprüsüne giderek gölgesinde piknik yaparak hoş vakit geçirdi.

15 Günlük yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Pazartesi günü tüm Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken Güneydoğu'da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu Batman ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, tatilin son gününü UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihiMalabadi Köprüsüne giderek gölgesinde kurdukları sofralarda beraberlerinde getirdikleri yemekleri yiyerek hoş vakit geçirdi.

Tatilin son gününde güneşli havanın tadını çıkarmak için torununu Tarihi Köprüde gezdirmeye getirdiğini belirten Mehmet Alper, "Batman'dan buraya geldik. Türkiye'de böyle güzel bir yer bulamayız. Bu köprü çok eski tarihi bir köprüdür. Buranın insanları da çok iyidir. Bu insanlardan kötülük gelmez. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Geçtiğimiz yıllar bu vakitler çok soğuk geçiyordu. Bu yıl havalar çok güzel. ilk baharda da bu kadar sıcak olmazdı. Bizde tatilin son günü dolayısıyla buraya geldik. Yarın okullar açılıyor. Burası çok kalabalık oldu. Bende torunumu getirdim. Herkesin buraya gelip bu köprüyü görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Köprüye gelen yerli ve yabancı turistlere yöreye has türküler söyleyerek turistlerin hoş vakit geçirmelerine katkı sağlamaya çalışan Malabadi köyü gençlerinden Emrullah Eker, Tarihi Malabdi köprüsünde kabalık bir hafa sonu yaşandığını ifade etti. Tarihi Malabadi Köprüsünün Dünyanın en uzun taş kemerli köprüsü olduğunu belirten Emrullah Eker, "Malabadi Köprüsü, "Bu Köprüsü tarihi bir köprüdür. 150 metre uzunluğu ve 7 metre genişliğiyle dünyanın en uzun kaş kemerli köprüsüdür. Bu köprüde 2 oda var. Bu odalar 40 kişinin sığabileceği bu odalarda eskiden kervanlar geçerken kalıp dinlendiği odalardır. Biz de buraya gelerek gelen vatandaşlara müzik söyleyerek insanları eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yarıyıl tatilinin son gününü tarihi Malabadi'de geçirmek isteyen vatandaşlar, Malabadi Köprüsü gölgesinde piknik yapıp, tarihi köprüyü gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.