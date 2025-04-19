Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali coşkusu

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali ile renkli bir şenlik yaşadı. Festivalde halk oyunları, yerel sanatçılar ve geleneksel lezzetler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

19.04.2025 15:10  Güncelleme: 15:13
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Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali'yle şenlendi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

İlkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte Akdamar Adası, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geliyor. Bir yanda Van Gölü'nün turkuaz mavisi, diğer yanda badem çiçeklerinin beyaz ve pembe tonlarına bürünmüş ağaçları, arkada ise karlı Artos Dağı'nın doğaya kattığı ihtişamyla ada adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Van Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla düzenlenen festivalde, gün boyunca halk oyunları gösterileri, yerel sanatçıların performansları ve geleneksel lezzetlerin sunulduğu stantlar büyük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, şehirlerin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmak açısından festivallerin önemine dikkat çekti. Dört bir yanı karlı dağlarla çevrili Akdamar Adası'nda etkinliğin gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Gültekin, "Festivallerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte bu güzel günün keyfini yaşayacağız. Önümüzdeki yıllarda da ilimiz bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal zenginlikleri tanıtmayı hedefliyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Anadolu'da baharda ilk açan çiçeklerin bu coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ise, "Van'ımız farklılıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Baharın ilk aylarında çiçek açan badem ağaçlarının, Akdamar Adası ile birleşerek festivale dönüştürülmesinin ayrı bir önemi var. Bu adada badem çiçekleri, yılın belirli dönemlerinde renkleriyle dünyaya görsel bir şölen sunuyor. Bizler de Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Van Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle çevrili Akdamar Adası'nda festival düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, "Bizler de müdürlük olarak hem bu büyüleyici atmosferi hem de ülkenin dört bir yanından Van'a gelen misafirlerimizle paylaşmak için bu görsel şöleni bir festivale dönüştürmek istedik" ifadelerini kullandı.

Çeşitli illerden gelerek festivale katılan vatandaşlar ise bir yanda karlı Artos Dağı, diğer yanda Van Gölü'nün turkuaz mavisi ve çiçek açan badem ağaçlarının sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkardıklarını dile getirdiler.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Akdamar Adası'nda Badem Çiçeği Festivali coşkusu - Son Dakika

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