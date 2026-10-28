Akdeniz Üniversitesinde Cumhuriyet Coşkusu

Akdeniz Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen anlamlı etkinliklerle kampüste Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz - 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirildi.

Rektörlük binası önünden başladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Binası önünden başlayan koşu, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. Katılımcılar, atılan adımlarla bu anlamlı günün gururunu ve heyecanını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, koşuya katılan herkese teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Konuşmanın ardından Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle koşu ve yürüyüş güzergahını takip etti. Etkinlik sonunda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Cumhuriyete dair sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel "Cumhuriyete Dair" başlıklı serginin açılışı yapıldı. Açılışa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yönetimi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

"Cumhuriyet, sanatı asla ikinci plana atmamıştır"

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kültürel ve sanatsal atılımlara değindi. Ülkenin ekonomik ve sınai ihtiyaçlarının yoğun olduğu bir dönemde dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in sanatı asla ertelemediğini vurgulayan Özkan, "Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 1924 yılında beş sanatçımız Paris'e eğitime gönderildi ve döndüklerinde Sanat Akademisi'ni kurdu. Aynı yıl ilk Musiki Muallim Mektebi faaliyete geçti. 1934'te ilk Türkçe opera sahnelendi, 1936'da ise Ankara Konservatuvarı kuruldu. Tüm bu adımlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Ülkenin sanayi, ekonomi ve fabrika gibi pek çok acil ihtiyacı varken Cumhuriyet ve Atatürk sanatı ötelememiş; aksine öncelemiş ve içselleştirmiştir" dedi.

"Türkiye'nin size ihtiyacı var"

Sanatın bir ülkeyi medeniyet seviyesinde yukarı taşıyan en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Rektör Özkan, genç sanatçılara seslenerek, "Sanat; düşünmek, sorgulamak ve dünyaya daha naif bakabilmek için hayati bir araçtır. Cumhuriyet bunu o dönemde keşfetmiştir. Türkiye'nin sorgulayan, estetik fikirler üreten ve değer katan genç sanatçılara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Şehit ve gaziler minnetle anıldı

Rektör Özkan konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazileri minnetle andı. Rektör Özkan, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sanatın gençlerle birlikte daim olması temennisinde bulundu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol ise konuşmasında, "Cumhuriyet bizler için yalnızca bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğün, çağdaşlaşmanın ve aydınlık bir geleceğe duyulan inancın simgesidir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu büyük mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak ortak sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Sergi, 27 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Esra Cenkci'nin yanı sıra Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.