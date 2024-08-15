Akseki'de Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Yapan Öğrenci - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akseki'de Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Yapan Öğrenci

Akseki\'de Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Yapan Öğrenci

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 10. Sınıf öğrencisi Samet Girgin, güneş enerjisi paneliyle çalışan üç tekerlekli araç yaptı. Girgin, aracının özelliklerini ve gelecek planlarını anlattı.

15.08.2024 12:47
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 10. Sınıf öğrencisi Samet Girgin, güneş enerjisi paneliyle çalışan üç tekerlekli araç yaptı.

Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Girgin, yaz tatilinde hurdalıktan topladığı malzemelerden, enerjisini güneşten alan araç tasarladı.

Girgin, AA muhabirine, güneş enerji paneliyle çalışan aracının 65 kilometre menzilinin bulunduğunu belirterek, "Hava güneşli ise şarjı bittiği zaman 20/25 dakika bekledikten sonra 10 kilometre daha gidebiliyor. Kardeşlerimle arabaya binerek çok eğleniyoruz." dedi.

Yapmak istediğim hayalleri ve projelerinin olduğunu belirten Girgin, "İnsanların, hava ve kara araçlarının ulaşamadığı yangın noktalarına söndürebilecek insansız bir araç yapmayı planlıyorum. En büyük hayalim Selçuk Bayraktar'ın ekibinde görev alıp vatanım için faydalı olmak." diye konuştu.

Baba Engin Girgin ise (43) oğlunun yaz tatilinde çalışarak para kazandığını ifade etti.

Oğlunun, kazandığı parayla bu aracı yaptığını dile getiren Engin Girgin, "Oğlum, 5-6 yaşlarındayken eli tornavida tutmaya başladı. Evdeki aletleri söküp takarak bize kendi yeteneklerini göstermeye başlamıştı. Biz ailesi olarak sonuna kadar arkasındayız hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Akseki'de Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Yapan Öğrenci - Son Dakika

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