Aksona Teknesi Yeniden Denizde - Son Dakika
Aksona Teknesi Yeniden Denizde

Aksona Teknesi Yeniden Denizde
17.03.2026 12:21
76 yaşındaki Mehmet Baş, 1962 yapımı 'Aksona' teknesini bakım sonrası suya indirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aksona Mehmet" olarak anılan ve son sünger avcısı olarak kabul edilen 76 yaşındaki Mehmet Baş, 1962 yapımı "Aksona" isimli teknesini bakım çalışmasının ardından yeniden denizle buluşturdu.

İlçedeki bir marinada düzenlenen törene, usta denizci Mehmet Baş'ın yanı sıra oğlu Fatih Baş ve marina çalışanları katıldı.

Bakım için 9 Mart'ta kıyıya çekilen 8 metrelik Tırhandil tipi teknenin tüm bakım ve boya işlemi titizlikle yapıldı. Vinçle denize indirilen tekne daha sonra marinadaki yerini almak için hareket etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Baş, "Mavi Boncuk" olarak nitelediği tekneyi Bodrum'da ustaların ustası olarak bilinen merhum Ziya Güvendiren'in 1962'de kendisine yaptığını, 1981'de onu aldıktan sonra "Şafak" ismini "Aksona" olarak değiştirdiğini söyledi.

Ondan sonra kendi adının da "Aksona Mehmet" olarak anılmaya başlandığını belirten Baş, tarihi teknenin sadece kendisinin değil, Bodrumluların malı olduğunu kaydetti.

Teknenin Bodrum denizciliğinin kültür hafızası niteliğinde olduğunu dile getiren Baş, "Tekne 16 Nisan'da 65 yaşına girecek. Bunun üzerinden ne insanlar geldi geçti. Yüzlerce denizci yetiştirdi, onlarca sünger çıkardı. Çok büyük hatıraları var. Ülkemizin ekonomisine de katkı sundu. Gözüm gibi bakıyorum. Oğlum da çok seviyor. Geçmiş değerlerine sahip çıkıp yaşatan herkese selam olsun. Bana destek veren marina ve diğer yetkililere de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aksona Teknesi Yeniden Denizde - Son Dakika

SON DAKİKA: Aksona Teknesi Yeniden Denizde - Son Dakika
