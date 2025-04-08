Alanya'da Karikatür Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya'da Karikatür Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması'nda ödüller, 66 ülkeden 481 eserle sahiplerini buldu.

08.04.2025 13:16
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Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, yarışmaya 66 ülkeden 481 karikatüristin 1071 eser ile katıldığı bildirildi.

"Yapay zekalı dünyada yaşam" temasının ele alındığı yarışma sonucunda Türkiye'den Mehmet Zeber birincilik, Romanya'dan Constantin Pavel ikincilik, Türkiye'den Engin Selçuk üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Hayatını kısa süre önce kaybeden jüri üyesi Musa Gümüş anısına Eray Özbek'e, Bedri Koraman anısına Ali Dur'a, Deniz Som anısına Hırvatistan'dan Nicola Listes'e, İbrahim Tapa anısına da Ukrayna'dan Konstantin Kazanchev'e özel ödül verildi.

Alanya Belediyesi Mansiyon Ödülü'nü ise İtalya'dan Marco de Angelis, ALTAV Mansiyon Ödülü'nü Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov, ALTİD Mansiyon Ödülü'nü İran'dan Sajad Rafeei, ALTSO Mansiyon Ödülü'nü de İran'dan Behnaz Bakhtiari aldı.

Toplantı sonunda jüri üyelerine teşekkür plaketi sunuldu.

Kaynak: AA

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