Alanya\'da yaşayan Şeyda Demiryürek, tarihi eserlerini sergileyecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şeyda Demiryürek, 3 yıldır topladığı tarihi eşyaları, çalıştığı okulda öğrencilere uygulamalı eğitime katkı için sergileyecek.
Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in kuruluş zamanlarına ait eserleri 3 yıldır evinde toplayan 4 çocuk annesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Şeyda Demiryürek, 180 parça tarihi eşyayı, memur olarak çalıştığı Kargıcak Ortaokulu'na taşıdı.
Demiryürek, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü olan 18 Mart'ta açacağı sergiyle eserleri, diğer okulların öğrencilerine de tanıtmayı amaçlıyor.
Çocukluğundan itibaren eski eserlere ilgi duyduğunu belirten Demiryürek, AA muhabirine, tarihi eserleri koruma sevgisinin ailesinden kaldığını söyledi.
Demiryürek, koleksiyonu oluşturmaya ailesinden kalan Osmanlı dönemine ait tapular ve eski eşyalarla başladığını kaydetti.
Sivas'ta doğduğunu ancak aile geçmişinin Halep, Hatay gibi şehirlere dayandığını ifade eden Demiryürek, "Ailemin elindeki tarihi eşyaları ve akrabalarımdaki Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eski eserleri de alıp evimde koleksiyon yapmaya başladım. Eserler çoğalınca da evime sığmamaya başladı. 'Nasıl değerlendirebiliriz' diye okul yönetimiyle konuştum, 'Geleceği Yaşatanlar Projesi' aklımıza geldi. Proje ile eserleri okula getirerek öğrencileri geçmişe götürmek ve tarihe dokunmalarını sağlamak istedik. 18 Mart'ta da yapılacak sergiyle projenin startını veriyoruz." diye konuştu.
Demiryürek, topladığı 180 parça arasında süngü, silah, mermi, Çanakkale topçu askerlerinin mektupları, kişisel eşyalar, Osmanlı Türkçesi ve Latin alfabesine geçiş dönemindeki el yazması ve taş baskı kitaplar, hokkalar, dergiler, kamışlar, el yazması Kur'an-ı Kerim ve Türkçe çevirilerin bulunduğunu vurguladı.
Emek ve zaman harcayarak topladığı eşyaların kendisini mutlu ettiğini anlatan Demiryürek, şunları aktardı:
"Müzayedelere katılarak aldıklarım var. Koleksiyonerden aldıklarım var. Atalarımdan kalanlar var. Bir de vatandaşların bağışladıkları var. Topladığım bu eserleri sergiye dönüştürmek için büyük emek harcadım. Projemiz duyuldukça daha çok insan ellerindeki belgeleri, materyalleri bana getirmeye başladı. Aldığımız eserleri önce Alanya Müze Müdürlüğüne götürüyor, tescillini yaptıktan sonra koleksiyonuma alıyoruz."
Demiryürek, biriktirdiği eşyaların özellikle son 6 padişaha yönelik eserlerden oluştuğunu anlatarak, kendisindeki bazı eserlerin de koleksiyoncular tarafından istendiğini ifade etti.
Ancak hiçbir zaman elindeki eserleri satmayı düşünmediğini dile getiren Demiryürek, şunları söyledi:
"Bunu nasıl satayım. Bana nasip olmuş. Zaten bu eserleri toplarken kendimden, ailemden kısarak aldım. Mesela arabamı sattım. Motosikletle okula gidiyorum. Gerekirse bisikletle okula gidip gelirim. Bunun için çok emek verdim. Emek vermeye ve bu eserleri toplamaya devam edeceğim."
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