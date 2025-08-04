Aleyna\'nın Işıltısı, Edis\'in Ritmiyle Buluştu

Aleyna Tilki, Yeni Rock Şarkısı Bitti'yi Okudu

İstanbul Festivali'nde 2 Ağustos gecesi sahneye ilk çıkan isim Aleyna Tilki oldu. Genç sanatçı, güçlü sesi, özgüveni ve sahne hakimiyetiyle seyircileri büyülerken Rock müzik tarzında hazırladığı "Kırlar" adlı albümden "Bitti" adlı parçayı seslendirdi. Yüksek bir enerjiyle başlayan gecede okuduğu hit şarkılarının yanı sıra, Aleyna Tilki, adeta rock erası başlattı. "Sen Olsan Bari", "Yalnız Çiçek" gibi milyonların diline pelesenk olmuş parçaları binlerce kişiyle birlikte söyleyen Aleyna Tilki, zaman zaman tempoyu düşürüp şarkıları arasında duygusal geçişler yaptı. Konser sonunda sahneden uzun süre ayrılamayan Aleyna Tilki, sahneden alkışlar eşliğinde indi.

Edis Üç Yeni Şarkısıyla Heyecanı Yükseltti

Saatler 21:30'u gösterdiğinde, Edis sahneye çıktı. Gökyüzünde lazerlerin, sahnede ise ritmin yükseldiği o anlarda, festival alanındaki coşku zirveye ulaştı. Edis, ilk andan itibaren sahneyi kontrolüne aldı, seyircisini sadece eğlendirmedi, duygulandırdı, harekete geçirdi, şarkıları birlikte seslendirdi. "Benim Ol", "Martılar" gibi hit parçalarının yanı sıra yeni şarkıları "Bir Yol", "Yatakta Kardiyo" ve "Sakin Ol"u da söyleyen Edis, yeni albümünün çıkış tarihi olan 15 Ağustos'u açıkladığı anlarda seyirciden coşkulu ve alkışlı destek aldı. Dansçılarla hazırlanan koreografiler ve sahne tasarımlarıyla gecenin görsel etkisini üst seviyeye taşıdı.

Edis, Aleyna Tilki'yi sahneye davet ederek daha önce birlikte söyledikleri "Küçük Sevgilim" şarkısında muhteşem bir düete imza attılar. Gecenin sonunda seyircilerin alkışlarıyla sahneden ayrılan Edis, sahne arkasına geçmeden önce alkışların dinmemesi üzerine kalabalığa dönüp bir kez daha selamladı.

Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor

1-17 Ağustos tarihleri arasında müziğin ve eğlencenin merkezi olacak İstanbul Festivali, her gün farklı isimlerle sahneyi renklendirmeye devam ediyor. Gün boyu atölyeler, lezzet durakları ve deneyim alanlarıyla ışıldayan Festival Park Yenikapı, her akşam iki büyük konserle binlerce müzikseveri de bir araya getiriyor. Festivalin ritmi 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleriyle yeniden hızlanacak.

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.