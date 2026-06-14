Almanya'dan Gül Bahçesine - Son Dakika
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Almanya'dan Gül Bahçesine

Almanya\'dan Gül Bahçesine
14.06.2026 11:29
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Kadir Bayram, Almanya'da öğrendiği gül yetiştiriciliğiyle Kayseri'deki bahçesini süsledi.

Almanya'da inşaat mühendisliği yaparken gül yetiştiriciliğini öğrenen Kayserili gurbetçi, baba ocağındaki evinin bahçesini 40 çeşit gül fidanıyla süsledi.

Sarıoğlan ilçesindeki kırsal Üzerlik Mahallesi'nden 16 yaşında Almanya'ya giden ve 4 yıl önce emekli olan Kadir Bayram, uzun yıllar hasretini çektiği memleketindeki arazisine 30 yıl önce hayalindeki evi yaptırdı.

Yaklaşık 2 dönüm olan bahçesine de 40 türden yaklaşık 160 gül fidanı diken Bayram, vaktinin büyük kısmını çocukluktan ilgi duyduğu çiçeklerin bakımıyla geçiriyor.

Kadir Bayram, AA muhabirine, en sevdiği çiçeğin gül olduğunu söyledi.

Gününün büyük çoğunluğunu güllerin bakımıyla geçirdiğini ifade eden Bayram, "Bendeki bu gül merakı ailemden geliyor. Çocukken dağlardan topladığımız çiçekleri, gülleri vazolara koyarak evimizi süslerdik. Bende çocukluğumdan beri gül sevgisi var." dedi.

Almanya'da uzun bir süre inşaat mühendisliği yaptığını anlatan Bayram, orada Alman gülünün çok meşhur olduğunu dile getirdi.

Almanların güle çok önem verdiğini belirten Bayram, "Biz de inşaat mühendisi olarak yaptığımız bahçeli evlerde ve yol yapımlarında çok sayıda gül diktik. Güllerin iyi şekilde nasıl yetiştirildiğini de orada öğrendim. Orada öğrendiklerimi buraya diktiğim güllerde uygulamaya çalıştım. Gül yetiştirmekte doğru sulama ve gübreleme çok önemlidir. Bazı hastalıklara karşı ilaçlamak da gerekiyor. Gülün bazı çeşidi gölgeyi bazıları ise güneşi sever. Ben de bahçemde bu bilgileri kullanarak gül dikimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

"Bahçeyi dışardan görenler merak edip içeri geliyor"

Bayram, 40 çeşitten 200 kök gül diktiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an 160'a yakın gül var. Bazıları kurudu. Bahçemde başta peygamber gülü, lokum gülü, reçel gülü, Alman ok gülü, yediveren, Isparta gülü, Malatya gülü olmak üzere birçok çeşit gül var. Almanya'dan hem gül tohumu hem de fidanları getirdim. Yerim olsa daha da çok dikerim. Evimiz hem kendi köyümüze hem de başka köylere giden bir yolun üzerinde. Bahçeyi dışardan görenler merak edip içeri geliyor. Fotoğraf çekinmek istiyorlar. Biz de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Köyümüzden ya da civar köylerden nişan ya da düğün yapanlar gelip burada fotoğraf çektiriyor. Bu da bizim mutlu ediyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kayseri, Almanya, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Almanya'dan Gül Bahçesine - Son Dakika

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