Altın Portakal'da sinema sektörünün güncel meseleleri 26-31 Ekim'de tartışılacak

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde panel, forum, söyleşi ve atölyeler ile sinema sektörünün güncel meseleleri, üretim süreçleri ve geleceğe yönelik dönüşümü farklı başlıklar altında ele alacak. Yönetmen, yapımcı, oyuncu ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek panel, forum, söyleşi ve atölyeler, 26-31 Ekim tarihleri arasında katılımcılarla buluşacak.

Festivalin panel programında ilk olarak 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek "KUDA–Film Yapımında Yönetmen-Kurgucu İlişkisi" başlıklı panelde, Kurgucular Dayanışması'ndan (KUDA) deneyimli kurgucular Melike Kasaplar, İsmet Araç ve Naim Kanat bir araya gelecek. Panelde, bir filmin anlatısının kurgu aşamasında nasıl şekillendiği ve yönetmenin hayal ettiği filmle kurgucunun bakış açısının nasıl buluştuğu ele alınacak.

İklim krizinin sinema sektörüne etkileri

28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek "Sinemanın Geleceği: Film Endüstrisinde İklim Odaklı Dönüşüm" başlıklı panelde, iklim krizinin sinema sektörüne etkileri ele alınacak. Yeşim Girgin'in moderatörlüğünde Ersin Gök, Dr. Aylin Dağsalgüler, Alphan Eröztürk, Mustafa Özgür Berke ve Dicle Tuba Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşecek oturumda, iklim konusunu hikayelere taşıyan "yeşil anlatıcılık" yaklaşımı ve film setlerinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalar konuşulacak. Uluslararası sertifikasyonlar, Türkiye'deki mevcut durum ve festivallerin bu alandaki teşvik edici rolü, "Yeşil Setler Mümkün" ekibinin çalışmaları üzerinden değerlendirilecek.

29 Ekim Perşembe günü "Beyond Location: How Talent Attracts International Co-Productions" başlıklı panelde, Türkiye'nin uluslararası ortak yapımlardaki oyuncu ve yetenek potansiyeli gündeme gelecek. Cemal Hünal'ın moderatörlüğünde Lucinda Syson, Harika Uygur ve Filmmakers Europe temsilcisi David Zitzlsperger'ın katılacağı oturumda, uluslararası yapımların lokasyon seçiminde oyuncu kadrosu, deneyimli ekipler ve teknik altyapının rolü ele alınacak. Türkiye'deki oyuncuların uluslararası projelerde daha fazla yer alabilmesi için atılabilecek adımlar; yabancı dil becerileri, casting uzmanlığı, lojistik imkanlarlar ve maliyetler çerçevesinde değerlendirilecek.

Sinema sektörünün ortak meseleleri

Aynı gün gerçekleştirilecek "Ödül Alıyoruz, Peki Neler Yaşıyoruz? Oyuncular Sendikası ile Sektör Buluşması" başlıklı panelde, oyuncuların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar ve sektörün ortak meseleleri konuşulacak. Gizem Erman Soysaldı ve Demet Koca'nın katılımıyla gerçekleşecek oturumda; güvenli setler, örgütlenme hakkı, çocuk oyuncular, yakınlık koordinasyonu, yeşil setler ve seslendirme alanındaki konular ele alınacak. Oyuncular Sendikası'nın çalışmalarının da gündeme geleceği buluşmada, emeğin görünür kılınması, mesleki hakların korunması ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik deneyimler ve çözüm önerileri paylaşılacak.

Yapay zeka etkisi

30 Ekim Cuma günü "Senarist-Bir, Geleceğin Senaryosu" başlıklı panelde, yapay zekanın senaryo yazımına ve film endüstrisine etkileri tartışılacak. Perihan Taş Öz'ün moderatörlüğünde Dr. Ebru Yarkın ve Eylem Canpolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek oturumda, yapay zekanın senaryo yazımında sunduğu imkanlar ve özgünlük üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek. Telif hakları, kullanım şeffaflığı, otomasyonun genç senaristlere etkisi ve yapımcı-senarist ilişkilerindeki dönüşümün yanı sıra yapay zekanın projelere yeşil ışık yakma kararlarındaki rolü de konuşulacak. Mizah, kültürel kodlar ve insan duygusunun aktarımı üzerinden yapay zekanın sınırları ele alınırken, senaryo değerlendirme süreçlerinde sanal bir ilk okuyucu olarak nasıl kullanılabileceği de gündeme gelecek.

26 Ekim Pazartesi gerçekleştirilecek "Yerelden Küresele: Yapımcı Gözüyle Uluslararası Ortak Yapımlar" başlıklı forumda, uluslararası sinema alanında ortak yapım süreçleri yönetmen ve yapımcı perspektifinden ele alınacak. Uluslararası festivallerde ve sinema çevrelerinde bağımsız yapımlarıyla tanınan İranlı yapımcı Milad Khosravi ile Romanyalı yönetmen ve yapımcı Ana Maria Pirvan'ın katılacağı oturumda, bir projenin fikrinden uluslararası pazara uzanan yolculuğu konuşulacak. Fon kaynaklarına erişim, özgürlük ile finansal ihtiyaçlar arasındaki denge ve uluslararası iş birliklerinin sunduğu imkanlar, konukların kendi proje deneyimleri üzerinden değerlendirilecek.

27 Ekim Salı günü "Değerlendirme Kriterleri: İçeriden Bir Bakış" başlıklı forumda, televizyon kanalları, dijital platformlar ve yapım şirketlerinin proje seçim süreçleri mercek altına alınacak. Hüma Deniz Çahan'ın moderatörlüğünde Skydance Grup Başkan Yardımcısı Deniz Şaşmaz Oflaz ve Ay Yapım Drama Geliştirme Müdürü Erdi Işık'ın katılacağı oturumda, yeni projelerin değerlendirilmesinde öne çıkan hikaye yapıları, içerik tercihleri ve sunum dosyalarının taşıması gereken özellikler konuşulacak. Projelerin kabul edilmesinde etkili olan unsurlar ve başvuru süreçlerinde sık yapılan hatalar, konukların içerik seçimi ve proje geliştirme deneyimleri doğrultusunda ele alınacak.

Kısa filmlerin festival yolculuğu

27 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek "Kısa Film Dağıtımı: Festivalden Sonra Ne Oluyor?" başlıklı forumda, kısa filmlerin festival yolculuğunun ardından izleyiciye ulaşma yolları ele alınacak. Lands of Cinema'dan Esra Güzel ve kısa film dağıtımcısı Ramazan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşecek oturumda, kısa filmlerin satış, pazarlama ve dijital platformlardaki dağıtım süreçleri değerlendirilecek. Dağıtım ve fonlama mekanizmaları, telif ve lisanslama süreçleri ile yönetmen ve yapımcıların filmlerinin festival sonrasındaki dolaşımını nasıl sürdürebileceği konuları konuşulacak.

30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek "Yönetmen - Görüntü Yönetmeni İlişkisi ve Sinemada Yeni Teknolojiler" başlıklı atölyede, yönetmen Uğur İçbak ve Gizem İbak katılımcılarla bir araya gelecek. Bir sahnenin duygusunun görsel tercihlere nasıl yansıdığı ve yönetmen ile görüntü yönetmeni arasındaki iş birliğinin ele alınacağı atölyede, "Eudaimonia" yapımı üzerinden XR ve LED ekran teknolojilerinin senaryo atmosferine, oyuncu-mekan ilişkisine ve setteki ortak karar süreçlerine etkisi incelenecek. Sahne arkası görüntüleri eşliğinde çekim alanında oluşturulan gerçeklikle izleyiciye yansıyan görüntü arasındaki ilişki de değerlendirilecek.

31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Bir Arada Film İzlemek Mümkün! Erişilebilir Sinema" başlıklı söyleşide, sinemada erişilebilirlik ve kapsayıcı gösterim deneyimleri ele alınacak. Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı ve Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucularından Emrah Kalan ve Kıvanç Yalçıner'in, Berk Şenöz moderatörlüğünde ki söyleşide, "Engelsiz Filmler" gösterimlerinin ardından Türkiye'deki ve dünyadaki erişilebilir sinema örnekleri değerlendirilecek. Erişilebilir sinemanın önemi ve bu alanda film üretiminden gösterim süreçlerine uzanan uygulamalar üzerine konuşulacak.

31 Ekim Cumartesi günü "Biz Bu İşlere Nasıl Bulaştık? İki Tasarımcının Set Hikayeleri" başlıklı atölyede, sanat yönetmenliği ve yapım tasarımının sinema sektöründeki yeri ele alınacak. Natali Yeres ve Osman Özcan'ın katılımıyla gerçekleşecek çalışmada, bir filmin görsel dünyasının oluşturulma süreci; görsel konsept ve atmosfer tasarımından mekan seçimine uzanan aşamalar üzerinden aktarılacak. Yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeninin görevleri, sorumlulukları ve sette diğer departmanlarla kurdukları ilişkiler, konukların kendi projelerinden örneklerle değerlendirilecek.