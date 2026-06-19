Altın Portakal'da 11 Milyon TL Ödül - Son Dakika
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Altın Portakal'da 11 Milyon TL Ödül

Altın Portakal\'da 11 Milyon TL Ödül
19.06.2026 11:18
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim'de 31 kategoride toplam 11 milyon TL ödül dağıtacak. En İyi Film ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi, başvurular 29 Haziran'da açılıyor.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinemaya güçlü bir katkı sunacak. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film Ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en köklü film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 24-31 Ekim tarihleri arasında 63'üncüsü gerçekleştirilecek. Festival, bu sene de sinemacılara güçlü desteğini sürdürecek. Festivalde geçtiğimiz sene 3,5 milyon TL olarak belirlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film Ödülü, bu yıl 5 milyon TL olarak açıklandı. Film Forum'da ise toplam 1 milyon 450 bin TL katkı sağlanacak. Festivalde bu sene 31 farklı kategoride toplam 11 milyon TL'lik ödül verilecek.

ALTIN PORTAKAL'DA ULUSAL YARIŞMALAR VE FİLM FORUM BAŞVURULARI AÇILIYOR 

24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 29 Haziran Pazartesi günü açılacak. Yarışmalara başvurular 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında genç ve bağımsız sinemacıları bir araya getiren Film Forum ise, 25-27 Ekim tarihleri arasında 13. kez gerçekleştirilecek. Film Forum'a başvurular 29 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar kabul edilecek. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal'da 11 Milyon TL Ödül - Son Dakika

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